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〈北部〉投票率未過半 否決南澳鄉長罷免案

2016-08-28

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳鄉長薛秋花罷免案成立後，昨天舉行投票，由於投票率只有十四．六六％，未達五十％，否決罷免案。薛秋花說，投票結果還她一個公道，希望以後和大家繼續努力往前走。

薛秋花在民國一○三年以一千三百四十五票當選宜蘭縣第十七屆南澳鄉長，依照選罷法規定，任期未滿一年不得罷免，沒想到第二年任期就被提起罷免，理由書指出，薛秋花選前選後言行不一、怠忽職守，誠信蕩然無存，有負選民託付；藐視民主議事運作，多次蓄意未出席定期會與臨時會等理由提起罷免。

薛秋花罷免案上個月提案人數達一百二十六人，已過提案門檻八十八人，其中十六人因年齡、居住期間不符或重複連署而不合格。提案通過後，連署人數達一千兩百二十七人，經選委會審查合格人數為九百八十一人，也達到選舉人數十三％的門檻。

宜蘭縣選委會表示，本次罷免應投票人數為四千兩百二十九人，出席投票者六百二十三人，投票率為十四．六六％，同意罷免票數五百九十一票、不同意罷免票數二十六票，無效票六張，依據規定，罷免案投票人數不足原選舉區選舉人數二分之一以上，或同意罷免票數未超過有效票數二分之一以上者，均為否決。

「還我一個公道。」薛秋花表示，這兩年很努力在做事，這次投票結果更代表鄉民肯定她的努力，也支持她，希望和大家一起往前走，她站在共好、共享、共同努力，也期待代表們不要再抵制預算，讓爭取來的五千多萬追加減預算通過，順利推動事務。

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  • 南澳鄉長薛秋花說，投票結果還她一個公道，希望以後跟大家繼續努力往前走。 （記者簡惠茹攝）

    南澳鄉長薛秋花說，投票結果還她一個公道，希望以後跟大家繼續努力往前走。 （記者簡惠茹攝）

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