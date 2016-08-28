〈北部〉國民黨︰人民投不信任票 民進黨︰得票率有成長

2016-08-28

〔記者王峻祺、王錦義／花蓮報導〕國民黨副主席郝龍斌昨天表示，魏嘉賢勝選關鍵，除了國民黨推出非常優質的年輕候選人，也是選民對民進黨百日執政，投下了「不信任」票；但民進黨花蓮縣黨部主委江淑君說，國民黨把單純的地方補選，操作成中央等級的選舉，並以蘇花改停工等虛擬的議題，操作成藍綠對抗，從結果來看，民進黨雖然輸，但得票率比半年前成長，未來將持續打拚，突破長期藍大於綠的傳統。

郝龍斌說，花蓮市長補選對國民黨具有「指標性」意義，自蔡政府執政後，歷經屏東里港鄉長、彰化田尾鄉長補選，及花蓮市長補選，民進黨連輸三場，已顯示民眾均在強烈表達對執政黨政策髮夾彎的不滿。

國民黨花蓮縣黨部主委張逸華強調，藍營歷經花蓮市長勝選，已找回黨內士氣及凝聚力，這不僅是花蓮人偉大的勝利，更代表花蓮人開始要向蔡政府表達最嚴正的抗議。

江淑君強調，在國民黨操弄藍綠對抗的情勢下，張美慧這次得票率達到四十一．九％，突破過去藍綠七比三的劣勢，也比上次總統蔡英文在花蓮市的得票率三十九．五％多，反觀對手魏嘉賢的得票率，還比上次總統的得票率下降，國民黨所說的對蔡英文投下不信任票的說法是無法成立的，也顯示過去民進黨籍的田智宣在花蓮市的施政，受到高度肯定。

江淑君說，張美慧以政治素人參選，一開始知名度落後對手許多，魏嘉賢以十年縣議員經驗，加上魏家政治勢力及藍大於綠的傳統，從選戰開始就是苦戰，短短兩個月內就獲得這樣的成績，雖敗猶榮。