〈北部〉出席青商會 陳建仁邀青年參與改變
2016-08-28
〔記者洪美秀／竹市報導〕副總統陳建仁昨晚出席在新竹市舉行的國際青商會總會第六十四屆第二次會員代表大會，他認為青年是社會進步及國家改革的重要力量，新政府要進行轉型正義、年金改革及司法改革與推動五大創新研發計畫，青年是重要的參與者，他邀請青年一起參與改變。
陳建仁表示，蔡英文總統曾說改變青年的處境就是改變國家，新政府已努力創造更好的就業環境與條件，要讓青年處境更好，同時也提出創新經濟發展模式，其中五大創新研發計畫就是針對青年，他相信以新竹高科技產業帶領的科學園區，還有青商會青年的力量，一定能讓台灣社會創新改變。
立法院民進黨團總召柯建銘說，新政府上任一百天來，很多改革正在進行，表現雖不盡理想，但因百廢待舉，面臨改革一定有批評的聲音，民進黨會虛心接受批評，但請青年支持願意改變的新政府，給新政府時間，讓人民感受到改變真的會來。
民進黨籍新竹市長林智堅強調新竹市是座年輕的古城，擁有三高一低的城市特色，市民所得高、教育水準高及出生率高，平均年齡卻是全台最低、僅卅七歲，是座年輕、正在甦醒的進步城市，正如青商會給人活力十足的印象。
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