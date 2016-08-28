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〈北部〉風箏節、魚鱻節 新竹漁港湧人潮

2016-08-28

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市風箏節及魚鱻節，昨天在南寮新竹漁港大草坪熱鬧登場，色彩繽紛的各式風箏齊飛，新鮮魚貨拍賣則吸引人潮，民眾吹著徐徐海風，仰望空中特技風箏表演、品嘗美味海鮮歡度週末。

昨天新竹地區陰晴不定，偶有飄雨，仍不減民眾熱情，新竹漁港遊客絡繹不絕。造型各異、五顏六色的風箏翱翔天空，長達三十公尺的七彩章魚、二十五公尺的藍鯨最為吸睛，歡呼聲連連。

另有兒童劇團、異國舞蹈表演與彩繪ＤＩＹ創作風箏、環保童玩轉陀螺、環保闖關拿好禮與ＬＥＤ風箏秀等，風箏節活動今天下午一點到六點將持續進行。

新竹市魚鱻節則讓民眾體驗魚貨拍賣，現場有「七星仔」限時優惠，兩條只賣十元，民眾瘋狂搶購，直呼「超便宜，賺到了！」現場還有免費魚丸湯、魩仔羹等料理，吸引民眾大排長龍。

市府也在新竹漁港西碼頭北堤處與民眾放流三萬五千尾黑鯛魚苗，並有魚拓製作教學、闖關遊戲等。

新竹市長林智堅表示，風箏代表希望與幸福，新竹市多項重大建設也將陸續起飛，其中占地七．二公頃，可容納上萬人的國際風箏賽場預計明年啟用。

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  • 新竹市府產發處在新竹漁港舉辦魚鱻產業文化活動，其中魚貨拍賣及搶購，吸引很多市民搶標。（記者洪美秀攝）

    新竹市府產發處在新竹漁港舉辦魚鱻產業文化活動，其中魚貨拍賣及搶購，吸引很多市民搶標。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市府在新竹漁港舉辦風箏節，色彩繽紛的各式風箏齊飛，吸引民眾觀看。（記者洪美秀攝）

    新竹市府在新竹漁港舉辦風箏節，色彩繽紛的各式風箏齊飛，吸引民眾觀看。（記者洪美秀攝）

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