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〈北部〉竹南鈴木埤 魚群暴斃連5天

2016-08-28

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕臭翻天！民眾發現，苗栗縣竹南鎮龍山里鈴木埤已連續五天出現大批魚群暴斃，漂浮水面惡臭四散，竹南鎮公所打撈完一批又浮現一批。龍山里長陳幸順指出，目前約已有上千尾魚屍，民眾懷疑有工廠偷排廢水，希望能徹查。

里長︰至少連續3年出現狀況

苗栗縣府環保局水質保護科表示，接獲通報後前往採驗水質，檢測結果水質PH值7、溶氧2.5mg/L、未檢出氰化物，但環保局表示，魚群暴斃死因較複雜，除了魚群密度太高，水流量、流速、酷熱及好氧與溶氧量都是可能致死因素。

水保科坦言，由於接到通報前往抽驗時已事發四天，要追查原因有一定難度，環保局呼籲民眾發現可疑人車或出現魚群暴斃狀況，可立即通報環保局，將立即派員檢驗，及時處理。

負責打撈的竹南鎮公所表示，魚屍撈完，第二天又浮出一批，一直打撈到昨天仍獲報又有魚屍，清不勝清，由於環保局有到場抽驗，希望能找出原因。

「至少連續三年出現這種狀況。」陳幸順表示，除了鈴木埤，與鈴木埤相連的新港溪也出現魚群暴斃情形，但新港溪是活水，不像鈴木埤是集水的農田灌溉溝渠，所以不少民眾都懷疑是工廠偷排廢水造成。

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  • 誇張！竹南鈴木埤連年魚群暴斃。圖為竹南鎮公所人員打撈暴斃魚屍畫面。（竹南鎮公所提供）

    誇張！竹南鈴木埤連年魚群暴斃。圖為竹南鎮公所人員打撈暴斃魚屍畫面。（竹南鎮公所提供）

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