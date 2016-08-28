〈北部〉竹市湳雅公園 廢農地變空品淨化區
2016-08-28
〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市湳雅環保公園原是廢耕農地，在企業及社區居民共同維護及改造下，搖身變成空氣品質淨化區，已成都市綠肺。
占地○．六八公頃的湳雅環保公園，經植栽綠化，樹木數量從民國八十六年的五十一棵增加到目前兩百五十八棵，吸收的二氧化碳從十一．八公噸成長到廿八．五七公噸。
新竹市環保局長江盛任說，空氣品質淨化區是指任何地區（包括人工地盤）以種植植物綠化為主或設置簡易設施，藉由植物的生理特性，包括二氧化碳的封存並釋出氧、吸附大氣中揮發性有機物、減少塵埃與懸浮微粒、改變空氣中的濕度和溫度，淨化空氣。
江盛任表示，目前新竹市有五處空氣品質淨化區，除了湳雅環保公園位在市區，其他四處都在新竹漁港南寮海邊，包括漁港環保公園、環保自行車道及看海公園觀海區、南寮環保公園等，種植水黃皮、木麻黃及黃僅或小葉欖仁等喬木樹種。
湳雅環保公園由當地社區荷蘭村的居民認養，定期打掃及修剪花木、整理環境，二十年來種樹數量增加四倍，吸收的二氧化碳則增加一倍多，顯示已有具體成效。
新竹市環保局表示，種樹綠化是空氣淨化的指標，湳雅環保公園廣植樹木，不但提升民眾休閒環境，也成為都市的綠肺，淨化空氣品質。
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