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〈北部〉百人畫桃園 首場景福宮開跑

2016-08-28

〔記者謝武雄／桃園報導〕由市府文化局、桃園市美術協會主辦的「我愛桃園．百人畫桃園」，昨首場活動在桃園區景福宮舉行，吸引近百位愛好者到場寫生，第二、三場活動將於九月二十四日及十一月五日分別於永安漁港、虎頭山公園舉行，桃園市美術協會理事長陳俊卿呼籲愛好寫生的民眾踴躍報名，網址 http://tcfas.blogsart.com/

不少寫生愛好者都起個大早，清晨六點鐘就到場挑個好位置，桃園市美術協會也邀請前台師大美術系教授張柏舟現場指導，分享創作經驗。

陳俊卿說，景福宮是地方信仰中心，可以見證桃園土地百年風華；永安漁港寫生可以配合桃園地景藝術節活動，凸顯石滬、陂塘、海岸等自然景觀；至於虎頭山則有「桃園後花園」的美譽，兼具休閒、健身、生態教育功能，寫生活動創作成果將公開於活動網站上。

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  • 「我愛桃園．百人畫桃園」首場活動在桃園區景福宮舉行。 （記者謝武雄攝）

    「我愛桃園．百人畫桃園」首場活動在桃園區景福宮舉行。 （記者謝武雄攝）

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