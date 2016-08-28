〈中部〉虎頭蜂螫 雲龍瀑布1遊客一度昏迷
2016-08-28
〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣信義鄉東埔知名景點雲龍瀑布，昨天下午3點半傳出有遊客不慎遭虎頭蜂攻擊螫傷，至少有5人被螫，其中69歲魏姓男子因嚴重過敏一度昏迷，所幸現場剛好有一團隊成員是醫生，立刻給予抗組織胺藥物後恢復清醒，其餘人員送醫後已無大礙。
消防隊表示，昨天雲龍瀑布遊客很多，被蜂螫到的民眾則分屬不同團體，據傷者所述，他們在一處樹下乘涼休息，疑因聚集的人潮太多，驚擾到樹上的虎頭蜂，蜂群恐是領域受到侵犯或威脅，才會攻擊樹下的遊客，至少有5人被螫，並以69歲魏男過敏反應最為嚴重，被螫後一度昏迷。
幸好當下有一團隊成員是醫生，立刻給予抗組織胺藥物，消防隊到場時只剩魏男需要消防員背負下山，1名被螫的男子經休息恢復體力，已早一步由友人護送下山，而現場另有21至24歲2男1女被蜂螫傷，雖無明顯過敏反應，但因是剛結束縱走的登山隊，體力有些不濟，皆送往南投基督教醫院觀察，所幸已無大礙，反倒是魏男下山清醒後認為已無不適，並未就醫。
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