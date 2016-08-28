〈中部〉當車手拿8千 判賠被害人85萬

2016-08-28

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓男子2014年10月加入詐欺集團當車手，去年1月假冒書記官，到新北市向高姓婦人騙得85萬元，去年愚人節取款時被捕，共犯至今未落網，高姓婦人向陳男求償85萬元，陳男卻大呼不合理，他只拿到8000元，卻要賠償超過106倍的金額，台中地院認為，詐騙高婦是一群人所為，這群人都要連帶賠償，卻只有陳男1人落網，陳男必須賠償高婦全部損失共85萬元，跟陳男實際獲利多寡無關，全案可上訴。

判決書指出，2015年1月20日，陳男與綽號「小李」的不詳男子，假冒書記官到新北市中和區，向高婦拿85萬元現金，去年1月27日，他與邱姓少年假冒書記官，於新北市林口區向另一名被害人騙得200萬元，去年3月20日又與綽號「小偉」的不詳男子，於基隆市騙得30萬元，總計騙得315萬元。

同年4月1日，於新北市向李姓婦人詐騙取款時，被埋伏的員警逮捕，台中地院於今年5月判處徒刑4年確定。

高婦提出民事賠償訴訟，向陳男索賠85萬元，陳男出庭答辯說，他拿到85萬元，立即交給「上手」，他只分得8000元酬勞，卻要賠償超過106倍，他認為不合理。

就他落網 須賠全部損失

台中地院認為，不法侵害他人權利，都要負賠償責任，陳男與「小李」、詐欺集團上手等共犯，都要連帶賠償，高婦受騙案只有陳男落網，高婦也只告陳男1人，據此判決陳男要賠償85萬元，可以上訴。