〈中部〉當車手拿8千 判賠被害人85萬
2016-08-28
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓男子2014年10月加入詐欺集團當車手，去年1月假冒書記官，到新北市向高姓婦人騙得85萬元，去年愚人節取款時被捕，共犯至今未落網，高姓婦人向陳男求償85萬元，陳男卻大呼不合理，他只拿到8000元，卻要賠償超過106倍的金額，台中地院認為，詐騙高婦是一群人所為，這群人都要連帶賠償，卻只有陳男1人落網，陳男必須賠償高婦全部損失共85萬元，跟陳男實際獲利多寡無關，全案可上訴。
判決書指出，2015年1月20日，陳男與綽號「小李」的不詳男子，假冒書記官到新北市中和區，向高婦拿85萬元現金，去年1月27日，他與邱姓少年假冒書記官，於新北市林口區向另一名被害人騙得200萬元，去年3月20日又與綽號「小偉」的不詳男子，於基隆市騙得30萬元，總計騙得315萬元。
同年4月1日，於新北市向李姓婦人詐騙取款時，被埋伏的員警逮捕，台中地院於今年5月判處徒刑4年確定。
高婦提出民事賠償訴訟，向陳男索賠85萬元，陳男出庭答辯說，他拿到85萬元，立即交給「上手」，他只分得8000元酬勞，卻要賠償超過106倍，他認為不合理。
就他落網 須賠全部損失
台中地院認為，不法侵害他人權利，都要負賠償責任，陳男與「小李」、詐欺集團上手等共犯，都要連帶賠償，高婦受騙案只有陳男落網，高婦也只告陳男1人，據此判決陳男要賠償85萬元，可以上訴。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
《綠能政策 值得借鏡》即使偏鄉 家家戶戶都有太陽能板
市議會民進黨團推展議會外交，由總召吳敏濟率團前往日本鹿兒島縣、宮崎縣參訪，隨行議員對於日方致力保護文化資產、傾力發展綠能、便捷觀光周遊巴士，…
網友回應
熱門新聞
- 黑潮發電測試成功 我獨步全球
- MLB》後援3局平本季最多 建仔8上8下完美收尾
- 三、四級資安事件 立即通報政院
- 林全：部會首長要有獨當一面能力
- 教廷盼與中國改善關係 外交部：密切關注梵中對話
- 吐4900萬 國揚集團侯西峰保住妻子心愛物…
- 中國QQ買個資 20天盜刷40萬
- 大學招考 家長：高中畢業再展開
- 大谷20轟 搶岱桑雙安風采
- MLB》皇家王牌最慘一役 王建民登板後援
- 洪秀柱、蔡正元自豪16連勝 國民黨資料打臉！
- 西南航空班機發動機故障 安全轉降
- 「偶像」自白抽菸13年 裝乖裝累了
- 轉型正義工程》學者籲建構歷史衝突地點資料庫
- 押解途中：警車內襲警奪槍 毒鴛鴦中彈
- 狗狗先入住官邸！ 小英領養的退休導盲犬 特色是很貪吃
- 喜凱亞渡假村 一次法拍271戶
- 八大基礎建設 將強化資安防護
- 〈看門道評味道〉菜飯香 再來一碗
- 寶可夢讓眼科門診暴增 孕婦玩到暫時失明
- 無獅分 陳禹勳18啦!
- 《健康聚寶盆》膝關節「老」積水 找原因最重要
- 梁詠琪開球 姐姐溶化了
- 上任100天談施政》新南向 蔡：依循市場法則
- 潮流變電流 黑潮總能量1000億瓦
- 廖玉蕙／我是台灣的福爾摩斯
- 開學前動漫祭 2天估吸7萬人次
- 地震290死 義大利舉國哀悼
- 勝利爆極樂夜店 摟妹熱吻遭灌酒
- 路斯明弟擄鴿勒索 竟扯寶可夢！
- 〈徵文啟事〉我選的洗衣劑
- 〈失格戀人〉文青症候群 嚇跑寶寶了
- 單引擎飛機環球 澳洲18歲少年創紀錄
- 汪東城下廚慶生 女粉絲下跪求婚
- 【藝文短訊】新月寫作班親情開講
- 中職》陽耀勳超扯全壘打 網友：太唬爛（影音）
- 鄭文燦鬆口︰機捷已達通車標準
- 希拉蕊首度聽取國安簡報
- 張學友奔台看哈林新婚妻-攻蛋搶贏周董 神回還沒聯絡
- 發電測試順利 陳陽益樂觀成效
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉當車手拿8千 判賠被害人85萬
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分