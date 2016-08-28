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〈中部〉慈濟牽紅線 護理師與豐原警聯誼

2016-08-28

〔記者李忠憲／台中報導〕為讓忙碌的單身護理人員認識新朋友，台中慈濟醫院廿七日與豐原警分局合辦聯誼活動，四十多位護理人員及警察，透過團體活動，跟很少有機會認識的對方互動，場面活潑有趣。台中慈濟表示，透過這類活動，讓同事拓展交友圈，也算是另類的員工福利。

昨日上午台中慈濟醫院出現廿名警察，原來是醫院與豐原分局合辦聯誼活動，讓女性護理人員與男性警察約四十多人一起參加。

台中慈濟醫院人資室楊怡玲主任說，護理同仁平常輪值三班，作息時間與一般上班族不同，很少有認識異性的機會，這次與豐原分局合辦聯誼活動，希望透過團體活動，讓護理同仁能認識新朋友，也算是另類的員工福利。

豐原分局副分局長江明河也說，基層同仁年輕，但辦案能力與ＥＱ都很好，只是和護理同仁一樣都是輪班工作，彼此沒有機會認識。他也笑說，如果年輕時有這樣的聯誼機會，太座搞不好就是白衣天使。

參加者大都是第一次參加聯誼活動，有些人覺得緊張，有些人則是期待。在專業主持人的引導之下，參與活動的警察與護理師逐漸熱絡起來，隨著活動的進行，大家都玩得很開心。

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  • 台中慈濟醫院護理人員與豐原分局合辦聯誼活動。（記者李忠憲攝）

    台中慈濟醫院護理人員與豐原分局合辦聯誼活動。（記者李忠憲攝）

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