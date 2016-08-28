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〈中部〉台灣缺紫色 謝里法妙答小說取名

2016-08-28

《紫色大稻埕》書迷 沙鹿聽演講

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣美術界大老謝里法八年前出版的小說《紫色大稻埕》近期被拍成電視劇，也帶動這本小說銷售，大台中也是小說背景一部分。謝里法廿七日至沙鹿深波圖書館演講，針對《紫色大稻埕》的時代背景及人物分析，他指出，台灣有各種顏色，但缺乏紫色，我們要讓紫色使黃金稻穗有更多感情。

七十八歲的謝里法在人文薈萃的大稻埕成長，不少美術家曾居住此地。謝里法除藝術創作，文采也佳，他費時三年以手稿方式，將百年前的台灣美術史近代人物寫成長篇小說，以郭雪湖、李石樵、顏水龍、陳清汾四位美術家為主角，引起民眾對台灣早期畫家的關注。

小說背景從台北大稻埕延伸發展，台中市區、清水、霧峰都是背景之一。此書最常被讀者問及，為何是「紫色」的大稻埕？謝里法妙答，台灣有各種顏色，但缺乏紫色，也許民眾會聯想到為何當今台灣的政治沒有紫色，留給讀者更多想像空間。

隨著電視劇上演，謝里法的演講吸引多名粉絲到場，現場並搭配展出謝里法主題書展，讓讀者更能了解台灣美術史，有阿嬤收看電視劇後，帶著孫子聽演講。陳姓婦人說，最近迷上《紫色大稻埕》，知道原作者到沙鹿演講，但自己學歷不高，小說厚厚一本，讀來艱深，聽演講省去看書，也對幾名畫家有了基本認識。

畫家談台灣美術史 寫實暢銷

謝里法演講一開始，介紹自己學習歷程，搭船從法國馬賽港登上歐陸，輾轉至巴黎留學經過，以及自己一筆一畫，將聽聞及經歷的藝文活動寫於紙上，再請人打字，成了一篇長篇小說，他笑稱，沒想到會寫這麼多字，小說出版後，竟多達六百多頁，不少讀者反映字多書厚，成為美中不足之處。

謝里法說，《紫色大稻埕》賣得不錯，有次遇見小說家李喬，李笑說，「自己寫那麼多本小說都不賣座，你寫一本就暢銷」。

謝里法說，當他將台灣美術史的史料收集越多，竟發現歷史越寫越假，於是寫成小說，寫到感動之處，才發現小說反而是真的，這本台灣美術史演義就這樣完成了。

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  • 藝術家謝里法至沙鹿深波圖書館演講。（記者張軒哲攝）

    藝術家謝里法至沙鹿深波圖書館演講。（記者張軒哲攝）

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