〈中部〉《綠能政策 值得借鏡》即使偏鄉 家家戶戶都有太陽能板
〔記者黃鐘山／台中報導〕市議會民進黨團推展議會外交，由總召吳敏濟率團前往日本鹿兒島縣、宮崎縣參訪，隨行議員對於日方致力保護文化資產、傾力發展綠能、便捷觀光周遊巴士，以及提供圖文並茂的旅遊指南手冊爭取遊客，留下深刻印象。
議員王立任說，日本是最早關注文化資產保護的國家之一，對文化資產的保存和推廣相當投入，此次考察參訪了江戶時代島津家族的仙嚴園、飫肥城以及南九州最大的霧島神宮，日本人對於文化財修復認真和嚴謹的態度令人動容，而仙嚴園亦是大河劇「篤姬」的拍片地點，其對於文化財的推廣同時結合觀光與文創產業，十分值得我們借鏡。
議員江肇國則說，他初至宮崎縣，就對宮崎縣廳正門口的兩座太陽能板印象深刻。考察過程中，他發現即使是偏鄉地區，家家戶戶也都裝有太陽能板，甚至小型風力發電機。他指出，宮崎縣和台灣的氣候類似，日照充足、雨水較少，當地政府大力發展綠能政策，並落實到偏遠鄉村的每一家戶，在台灣能源轉型的時刻，值得我們學習。
議員鄭功進表示，他印象最深刻是日南觀光周遊巴士的設計，日南號觀光巴士主要運行南鄉地區，與「海幸山幸」特快列車互相連通。若台中市區也能發展常態性觀光周遊巴士，可從高架後的台中新火車站，環遊中、西、東、南各著名景點，並進一步設計專屬形象吉祥物，推廣在地特色促進發展。
議員邱素貞則對宮崎縣、日南市行銷觀光爭取遊客，印製旅遊指南手冊印象深刻。她說，宮崎旅遊指南、日南導遊手冊不但圖文並茂，同時中文、英文、日文並列，方便閱讀，交通路線、住宿設施、常用電話一應俱全，景點、美食介紹詳盡，值得參考。
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