〈中部〉市府員工運動會 各局處飆創意

2016-08-28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕市政府廿七日在中興大學舉行員工運動會，有三千多人參加，進行運動員繞場時，卯足勁搞創意變裝，一改公務員平時一板一眼形象，市長林佳龍也大讚有創意，並鼓勵員工多運動，多到戶外走走。

市府每兩年舉辦一次員工運動會，今年有六十一個隊伍、三千多位員工參加，這也是林佳龍就任市長以來，第一次主持員工運動會。

參賽團體包括市府各局處、市議會、市政顧問、選舉委員會、和平區公所、和平區民代表會、各區里長、肉品市場公司、魚市場公司、果菜運銷公司、豐原農產品公司等，氣氛熱鬧；立委黃國書、市議員邱素貞、何敏誠等民代也到場共襄盛舉。

很多局處、單位為了吸引眾人目光，拚命搞創意，農業局員工提菜籃，水利局秀出超大幅的河川圖，地政局副局長打扮成土地公、土地婆，象徵民眾有求必應，北區公所員工打扮成仙女，戶政聯隊設計一條環保龍，相當有創意。

林佳龍首次主持：要打造運動之都

林佳龍致詞表示，台中是一個運動城市，因要舉辦二○一九年東亞青年運動會，因此即將成立「運動健康局」，是市府一級機關，要打造台中市成為運動之都，也要辦好東亞青運，要推動運動為人民帶來健康。

開幕後，林佳龍還參加「龍騰虎躍」趣味競賽，透過單手運球在十公尺處放置花環，並於廿公尺處放上高帽，最後折返衝回起點，四人一組，林佳龍則是第一個跑回起點，他表示，運動真的會帶來快樂。