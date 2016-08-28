〈中部〉歌劇院旁停車格取消 住戶憂更塞車

2016-08-28

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中國家歌劇院開始試營運，有民眾發現，靠近歌劇院的市政北五路路邊汽機車停車格全部被取消，民眾表示，歌劇院已試營運，市府應該要增加停車格，而非取消停車格，否則如何因應龐大流量，市府作法根本是本末倒置。

指駕駛找不到車位 反而會在路上繞

歌劇院附近住戶發現，市政北五路從惠來路到惠中二街的多個機車及汽車停車格遭取消，改劃禁停的紅線，住戶們不高興地表示，假日家中附近的道路就遭管制，而歌劇院才試營運，市府就將停車格取消，隔著夏綠地公園的市政北三路停車格就沒有被取消，難道市政北三路的停車格不會影響車流，不明白為何市府要單單取消市政北五路的停車格。

住戶表示，假日附近停車位本來就一位難求，如今一取消，停車位將更難找了，很多要來歌劇院參觀的民眾只好一直繞附近的街道，反而會塞車，讓附近的住戶更痛苦，不知市府究竟在想什麼。

交通局：多一個車道可紓解車流

交通局長王義川則表示，道路是給車輛行駛，有時會因應需求而設路邊停車格，但應以車輛行駛為優先，市政北五路轉到台灣大道方向，假日塞車嚴重，多一個車道就是要紓解車流。

王義川強調，附近還有很多停車格可停車，另外，府會園道的地下停車場也有很多停車格可以停，費用還比路邊停車更便宜，可供住戶及遊客停放。