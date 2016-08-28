〈中部〉立委：藝文推廣難用盈虧衡量
〔記者黃鐘山／台中報導〕審計部對台中國家歌劇院營運提出警訊，立委何欣純認為，決算報告只看數字就做如此意見，不夠確實，並舉英國國家歌劇院為例，就算虧損卻有無可取代的歷史定位。立委黃國書、張廖萬堅也說，文化藝術推廣難以用金錢盈虧衡量，表演藝術落地生根更是關鍵。
何欣純說，審計意見忽略掉台中歌劇院對中部文化建設及藝文推動的指標性意義，以兩廳院為例，雖然也是連年虧損，然而兩廳院營運近三十年培養北部眾多藝文欣賞人口，這些軟實力的培養就是帳面上看不到的「紅利」。
何欣純更指出，英國的國家歌劇院去年宣布虧損將近二二○萬英鎊，但仍是世界上首屈一指的歌劇院。每個場館都有自己的問題，但是要想辦法如何一面開源節流、創造市場，同時培養藝文人口與演藝行政人才。
黃國書也說，要在中南部推展文化藝術工作相較不容易，難以用金錢盈虧來表述推展結果，但文化部要對審計意見謹慎面對，因為除了台中市民以外，全台所有熱愛表演藝術的朋友都對台中歌劇院有所期待。
張廖萬堅表示，台中過去大型國際表演，均是免費為主，放煙火式的活動，現有中部的表演團體、國際性展演活動及藝術市場尚屬扎根階段。審計部片面以市場因素觀點及台北兩廳院已相當成熟的經營模式，忽略城鄉差距及考量時間和人口的培養，來評估台中國家歌劇院發展，實在不公平，恐無助於台北以外表演藝術的落地生根。
建議多加扶植在地表演藝術團體
何欣純、黃國書和張廖萬堅指出，文化部可以多加扶植在地表演藝術團體，讓文化的種子能在台中市扎根發展，也相信文化部絕對有能力讓台中歌劇院發光發熱，成為世界級的藝文展演中心，促進劇場、表藝團隊與觀眾更臻成熟。
看更多！請加入自由時報粉絲團
建議文化部及早規劃整體財務資源台中市風風光光把台中國家歌劇院捐給中央，但審計部最新發布的審計報告指出，歌劇院正式開幕後，每年恐出現至少一．五…
- 恆春鬼月驚現浮屍？ 警搶救後才知是...
- 數百機車占路搶抓暴鯉龍 駕駛怒飆粗口
- 發電測試順利 陳陽益樂觀成效
- 無獅分 陳禹勳18啦!
- 排球「夢」首映 國手陪粉絲看戲
- 鄭文燦鬆口︰機捷已達通車標準
- 黃明志發聲明 攬責護玖壹壹
- 紐黑文女網賽》延續打謝熱力 莊佳容連2年爭冠
- 機場捷運 監調會：可低標通車
- 黑潮發電測試成功 我獨步全球
- 謝淑薇祝福失效 莊佳容新海芬女網亞軍
- 〈給老公的一封信〉親愛的 請多愛自己一些
- 〈失格戀人〉文青症候群 嚇跑寶寶了
- 大谷20轟 搶岱桑雙安風采
- 三、四級資安事件 立即通報政院
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Universiade might replace group over video backlash
- 黑心能源廠 排戴奧辛超標48倍毒害師生
- 潮流變電流 黑潮總能量1000億瓦
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Airport line safe, ready for operations: committee
- 試乘體驗 A1站預辦登機托運行李 流暢不卡卡
- 董事長海量攻俄 誤把「安可」當拚酒
- 劉香慈痛毆王瞳 打到微血管破裂
- 《TAIPEI TIMES 焦點》KMT’s Wei wins Hualien by-election
- 〈看門道評味道〉菜飯香 再來一碗
- 林全：部會首長要有獨當一面能力
- 貓收藏 貓的女兒節
- 地科奧賽奪金全壘打 台灣十連霸
- 超扯消防員 邊開救護車邊抓寶可夢
- 白歆惠《奇姬》偷養胎 秒睡狂吃被禁食
- 自由廣場》國球三箭 揮棒落空
- 酒客大鬧西門町KTV 3男遭砍傷送醫
- 〈愛情這檔事〉約 定
- 《台北愛情捷運》駛向20國 6影片展台灣都會風情
- 無人島沙灘留SOS 水手夫妻獲救
- 國防大學歧視愛滋生 百萬罰定了
- 押解途中：警車內襲警奪槍 毒鴛鴦中彈
- 星期專論》遷校遷村，最後是無處可遷！
- 涉賄700萬包庇電玩// 高市三民二分局長收押
- 芬蘭將推基本收入 每月發19K測試
- 一顆硬碟 揭夫與友人偷生兩子
標題：〈中部〉立委：藝文推廣難用盈虧衡量
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email