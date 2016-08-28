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〈中部〉審計部預警 台中歌劇院恐年虧損1.5億

2016-08-28

建議文化部及早規劃整體財務資源

〔記者黃鐘山、蘇孟娟／台中報導〕台中市風風光光把台中國家歌劇院捐給中央，但審計部最新發布的審計報告指出，歌劇院正式開幕後，每年恐出現至少一．五億元的鉅額虧損，對文化部提出示警和建議改善事項；市議員江肇國、楊典忠廿七日說，推廣藝文不是做生意，反指此審計意見不可思議。

審計部一○四年度中央政府總決算審核報告指出，依照台中國家歌劇院的財務規劃，未來正式開幕營運後，台中市政府推估每年將虧損超過一．五億元，文化部則估算每年至少二億餘元的演藝虧損。

議員：將推廣藝文視作買賣過於褊狹

報告中建議，文化部應及早針對歌劇院未來營運，妥善規劃整體財務資源。另，本年度國際表演團隊演出僅廿一場次，比例非常低，應針對未來營運策略及早規劃，提升表演品質、增加吸引觀眾人數，達成提供優質節目滿足觀眾需求的中長程計畫目標。

江肇國說，國家推廣藝文教育，本就需要投入資源，審計部將政府推廣藝文的責任視作生意買賣，只講究盈餘、虧損，不免過於褊狹，政府應積極思考如何運用現有資源培養中部的藝文人口，將此列為第一目標。何況歌劇院擁有精良的硬體設備，文化部、市政府更應想辦法積極充實軟體。

楊典忠則說，審計部一方面指陳「鉅額虧損造成國庫沉重負擔」，另一方面又說「辦理國際表演團隊演出場次比例仍低」，殊不知邀請國際表演藝術要花大錢，令人懷疑花錢不對、省錢也不對，這種審查意見實在令人啼笑皆非，審計部對於國家藝文投資不能有「重台北、輕中南部」的觀念。

歌劇院：肩負扶植國內表藝團隊任務

台中國家歌劇院營推小組業務部副總監林佳鋒指出，台中國家歌劇院身為法人性質的國家表演藝術中心，有其配合公共政策的特性，並非只在「賣票」，連台北兩廳院也是走過廿餘年才出現「盈餘」，外界不應過度從「錢」的角度來看歌劇院的功能。

林佳鋒強調，歌劇院雖是展演場域，但也肩負協助扶植國內甚至在地表藝團隊的任務，本來就規劃節目的國外展演與國內展演比例約是四比六，其中不乏是牽成國內外團隊一起合作的節目，盼讓國內表藝團隊的實力更被看見。

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  • 台中國家歌劇院被建築界形容為「全球最難蓋的房子」，耗資43億元、費時10年打造。（記者黃鐘山攝）

    台中國家歌劇院被建築界形容為「全球最難蓋的房子」，耗資43億元、費時10年打造。（記者黃鐘山攝）

  • 台中國家歌劇院每年至少虧損一．五億元，審計部對文化部提出示警和建議改善事項。（記者黃鐘山攝）

    台中國家歌劇院每年至少虧損一．五億元，審計部對文化部提出示警和建議改善事項。（記者黃鐘山攝）

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