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〈中部〉個展300多盆蘭花 林榮森義賣傳愛

2016-08-28

〔記者張聰秋／彰化報導〕全國第六個取得全省美展永久免審查資格的書法名家林榮森，這次在國立生活美學館舉辦書法創作個展，開幕時各界致贈三百多盆慶賀蘭花、盆景，為了將各界祝賀心意化為愛心，他全部捐出義賣，所得捐給彰化法律扶助基金會及犯罪被害人保護協會南投分會。

義賣活動昨、今天在展覽會場開賣，每盆蘭花喊價從一千元起跳，律師、法律扶助基金會彰化分會會長陳振吉搶頭香響應，以三千元買下蘭花，緊接著法律扶助基金會彰化分會志工服務隊隊長林先福自掏腰包，買下第二盆蘭花。

兩人的愛心付出引來不少民眾跟進，喊價踴躍，律師、犯罪被害人保護協會南投分會主任委員呂秀梅感動地說，「台灣最美的風景是人」，社會就是需要這種正面能量，「大家一起來現場做愛心！」

擔任南投縣文化局長的林榮森，卅歲拿到中山文藝獎，是國內最年輕得獎人的紀錄保持者。過去三次個展的蘭花、盆景都轉送親朋好友，這回他嘗試捐出做公益。

林榮森說，他做過社會處長，深知公益團體財源短絀的處境，天氣熱，漂亮的蘭花任其凋謝很可惜，轉由義賣找到愛花的有緣人，細心呵護讓花繼續綻放美麗的身影，讓各界對他的關心轉化為愛心，讓愛綿延開來。

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  • 法律扶助基金會彰化分會會長陳振吉（左）搶頭香，以3千元買下書法家林榮森（右）捐出的蘭花盆景。（記者張聰秋攝）

    法律扶助基金會彰化分會會長陳振吉（左）搶頭香，以3千元買下書法家林榮森（右）捐出的蘭花盆景。（記者張聰秋攝）

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