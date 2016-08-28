〈中部〉個展300多盆蘭花 林榮森義賣傳愛
2016-08-28
〔記者張聰秋／彰化報導〕全國第六個取得全省美展永久免審查資格的書法名家林榮森，這次在國立生活美學館舉辦書法創作個展，開幕時各界致贈三百多盆慶賀蘭花、盆景，為了將各界祝賀心意化為愛心，他全部捐出義賣，所得捐給彰化法律扶助基金會及犯罪被害人保護協會南投分會。
義賣活動昨、今天在展覽會場開賣，每盆蘭花喊價從一千元起跳，律師、法律扶助基金會彰化分會會長陳振吉搶頭香響應，以三千元買下蘭花，緊接著法律扶助基金會彰化分會志工服務隊隊長林先福自掏腰包，買下第二盆蘭花。
兩人的愛心付出引來不少民眾跟進，喊價踴躍，律師、犯罪被害人保護協會南投分會主任委員呂秀梅感動地說，「台灣最美的風景是人」，社會就是需要這種正面能量，「大家一起來現場做愛心！」
擔任南投縣文化局長的林榮森，卅歲拿到中山文藝獎，是國內最年輕得獎人的紀錄保持者。過去三次個展的蘭花、盆景都轉送親朋好友，這回他嘗試捐出做公益。
林榮森說，他做過社會處長，深知公益團體財源短絀的處境，天氣熱，漂亮的蘭花任其凋謝很可惜，轉由義賣找到愛花的有緣人，細心呵護讓花繼續綻放美麗的身影，讓各界對他的關心轉化為愛心，讓愛綿延開來。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
審計部預警 台中歌劇院恐年虧損1.5億
建議文化部及早規劃整體財務資源台中市風風光光把台中國家歌劇院捐給中央，但審計部最新發布的審計報告指出，歌劇院正式開幕後，每年恐出現至少一．五…
網友回應
熱門新聞
- 恆春鬼月驚現浮屍？ 警搶救後才知是...
- 數百機車占路搶抓暴鯉龍 駕駛怒飆粗口
- 發電測試順利 陳陽益樂觀成效
- 無獅分 陳禹勳18啦!
- 排球「夢」首映 國手陪粉絲看戲
- 鄭文燦鬆口︰機捷已達通車標準
- 黃明志發聲明 攬責護玖壹壹
- 紐黑文女網賽》延續打謝熱力 莊佳容連2年爭冠
- 機場捷運 監調會：可低標通車
- 黑潮發電測試成功 我獨步全球
- 謝淑薇祝福失效 莊佳容新海芬女網亞軍
- 〈給老公的一封信〉親愛的 請多愛自己一些
- 〈失格戀人〉文青症候群 嚇跑寶寶了
- 大谷20轟 搶岱桑雙安風采
- 三、四級資安事件 立即通報政院
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Universiade might replace group over video backlash
- 黑心能源廠 排戴奧辛超標48倍毒害師生
- 潮流變電流 黑潮總能量1000億瓦
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Airport line safe, ready for operations: committee
- 試乘體驗 A1站預辦登機托運行李 流暢不卡卡
- 董事長海量攻俄 誤把「安可」當拚酒
- 劉香慈痛毆王瞳 打到微血管破裂
- 《TAIPEI TIMES 焦點》KMT’s Wei wins Hualien by-election
- 〈看門道評味道〉菜飯香 再來一碗
- 林全：部會首長要有獨當一面能力
- 貓收藏 貓的女兒節
- 地科奧賽奪金全壘打 台灣十連霸
- 超扯消防員 邊開救護車邊抓寶可夢
- 白歆惠《奇姬》偷養胎 秒睡狂吃被禁食
- 自由廣場》國球三箭 揮棒落空
- 酒客大鬧西門町KTV 3男遭砍傷送醫
- 〈愛情這檔事〉約 定
- 《台北愛情捷運》駛向20國 6影片展台灣都會風情
- 無人島沙灘留SOS 水手夫妻獲救
- 國防大學歧視愛滋生 百萬罰定了
- 押解途中：警車內襲警奪槍 毒鴛鴦中彈
- 星期專論》遷校遷村，最後是無處可遷！
- 涉賄700萬包庇電玩// 高市三民二分局長收押
- 芬蘭將推基本收入 每月發19K測試
- 一顆硬碟 揭夫與友人偷生兩子
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉個展300多盆蘭花 林榮森義賣傳愛
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分