| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB》後援3局平本季最多 建仔8上8下完美收尾
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉集集線、日靜岡天濱線 締結姊妹鐵路

2016-08-28

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣鐵路觀光命脈台鐵集集支線，昨與日本靜岡縣天龍濱名湖鐵道天濱線締結姊妹線，由於其穿越城鎮與鄉村，沿途景色和集集支線相似，雙方因此締盟結緣；今（廿八日）日月潭還將與當地濱名湖締結姊妹湖，這也是繼玉山與富士山協定為友好山後，二地觀光再次深度結合，除促進兩國鐵道旅遊，也能增加國際客源。

在車埕站簽署合約 成為第15條姊妹線

昨台鐵局副局長鐘清達、運務處長張錦松，與日本靜岡縣知事川勝平太、天龍濱名湖鐵道社長植田基靖等人，在集集支線終點車埕站共同簽署合約，並在南投縣長林明溱等人見證下，完成台日第十五條姊妹鐵道。

台鐵局副局長鐘清達表示，日本靜岡以秀麗風景與鐵道特色聞名，近年持續與日方鐵道合作，就是希望深化彼此鐵道觀光發展，雖然集集支線全長僅廿九‧七公里，不若天濱線的六七‧七公里，但二者沿線觀光景色類似，可望帶動鐵道迷與民眾互訪觀光。

一日券免費互搭 日月潭與濱名湖今結盟

台鐵說，簽約後至明年底，民眾只要購買集集支線「一日券週遊券票」，到日本就能免費搭乘天濱線，同樣的，若持天濱線同類票券，也可在台北、台中、彰化二水等站兌換免費搭乘集集線。

南投縣政府觀光處表示，靜岡縣與南投縣同樣以觀光著稱，自前年玉山與靜岡縣富士山締結友好山的合作協定後，集集支線再與天濱線締結姊妹鐵道，可望鼓勵台日遊客在互訪旅遊時，除了在一線城市觀光，也能透過締盟互惠宣傳到二線城市遊覽，今天日月潭也將與當地濱名湖締約，盼透過山、水、鐵道連結，彼此提升觀光效益。

廣告
  • 日本靜岡縣天龍濱名湖鐵道天濱線（見圖）與集集支線，締結姊妹鐵路。（日本靜岡縣文化觀光部提供）

    日本靜岡縣天龍濱名湖鐵道天濱線（見圖）與集集支線，締結姊妹鐵路。（日本靜岡縣文化觀光部提供）

  • 日本靜岡縣天龍濱名湖鐵道天濱線與集集支線（見圖），締結姊妹鐵路。（記者劉濱銓攝）

    日本靜岡縣天龍濱名湖鐵道天濱線與集集支線（見圖），締結姊妹鐵路。（記者劉濱銓攝）

  • 台鐵運務處長張錦松（右）與日本天龍濱名湖鐵道社長植田基靖（左）互持對方一日票週遊券。（記者劉濱銓攝）

    台鐵運務處長張錦松（右）與日本天龍濱名湖鐵道社長植田基靖（左）互持對方一日票週遊券。（記者劉濱銓攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
《綠能政策 值得借鏡》即使偏鄉 家家戶戶都有太陽能板

市議會民進黨團推展議會外交，由總召吳敏濟率團前往日本鹿兒島縣、宮崎縣參訪，隨行議員對於日方致力保護文化資產、傾力發展綠能、便捷觀光周遊巴士，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
熊寶貝越式春捲
鮭魚時蔬濃湯
如何挑新鮮鎖管？
省水大作戰
轉寄

標題：〈中部〉集集線、日靜岡天濱線 締結姊妹鐵路


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月28日‧星期日‧丙申年七月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.