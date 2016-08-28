〈中部〉集集線、日靜岡天濱線 締結姊妹鐵路

2016-08-28

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣鐵路觀光命脈台鐵集集支線，昨與日本靜岡縣天龍濱名湖鐵道天濱線締結姊妹線，由於其穿越城鎮與鄉村，沿途景色和集集支線相似，雙方因此締盟結緣；今（廿八日）日月潭還將與當地濱名湖締結姊妹湖，這也是繼玉山與富士山協定為友好山後，二地觀光再次深度結合，除促進兩國鐵道旅遊，也能增加國際客源。

在車埕站簽署合約 成為第15條姊妹線

昨台鐵局副局長鐘清達、運務處長張錦松，與日本靜岡縣知事川勝平太、天龍濱名湖鐵道社長植田基靖等人，在集集支線終點車埕站共同簽署合約，並在南投縣長林明溱等人見證下，完成台日第十五條姊妹鐵道。

台鐵局副局長鐘清達表示，日本靜岡以秀麗風景與鐵道特色聞名，近年持續與日方鐵道合作，就是希望深化彼此鐵道觀光發展，雖然集集支線全長僅廿九‧七公里，不若天濱線的六七‧七公里，但二者沿線觀光景色類似，可望帶動鐵道迷與民眾互訪觀光。

一日券免費互搭 日月潭與濱名湖今結盟

台鐵說，簽約後至明年底，民眾只要購買集集支線「一日券週遊券票」，到日本就能免費搭乘天濱線，同樣的，若持天濱線同類票券，也可在台北、台中、彰化二水等站兌換免費搭乘集集線。

南投縣政府觀光處表示，靜岡縣與南投縣同樣以觀光著稱，自前年玉山與靜岡縣富士山締結友好山的合作協定後，集集支線再與天濱線締結姊妹鐵道，可望鼓勵台日遊客在互訪旅遊時，除了在一線城市觀光，也能透過締盟互惠宣傳到二線城市遊覽，今天日月潭也將與當地濱名湖締約，盼透過山、水、鐵道連結，彼此提升觀光效益。