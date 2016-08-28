〈中部〉集集線、日靜岡天濱線 締結姊妹鐵路
2016-08-28
〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣鐵路觀光命脈台鐵集集支線，昨與日本靜岡縣天龍濱名湖鐵道天濱線締結姊妹線，由於其穿越城鎮與鄉村，沿途景色和集集支線相似，雙方因此締盟結緣；今（廿八日）日月潭還將與當地濱名湖締結姊妹湖，這也是繼玉山與富士山協定為友好山後，二地觀光再次深度結合，除促進兩國鐵道旅遊，也能增加國際客源。
在車埕站簽署合約 成為第15條姊妹線
昨台鐵局副局長鐘清達、運務處長張錦松，與日本靜岡縣知事川勝平太、天龍濱名湖鐵道社長植田基靖等人，在集集支線終點車埕站共同簽署合約，並在南投縣長林明溱等人見證下，完成台日第十五條姊妹鐵道。
台鐵局副局長鐘清達表示，日本靜岡以秀麗風景與鐵道特色聞名，近年持續與日方鐵道合作，就是希望深化彼此鐵道觀光發展，雖然集集支線全長僅廿九‧七公里，不若天濱線的六七‧七公里，但二者沿線觀光景色類似，可望帶動鐵道迷與民眾互訪觀光。
一日券免費互搭 日月潭與濱名湖今結盟
台鐵說，簽約後至明年底，民眾只要購買集集支線「一日券週遊券票」，到日本就能免費搭乘天濱線，同樣的，若持天濱線同類票券，也可在台北、台中、彰化二水等站兌換免費搭乘集集線。
南投縣政府觀光處表示，靜岡縣與南投縣同樣以觀光著稱，自前年玉山與靜岡縣富士山締結友好山的合作協定後，集集支線再與天濱線締結姊妹鐵道，可望鼓勵台日遊客在互訪旅遊時，除了在一線城市觀光，也能透過締盟互惠宣傳到二線城市遊覽，今天日月潭也將與當地濱名湖締約，盼透過山、水、鐵道連結，彼此提升觀光效益。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
《綠能政策 值得借鏡》即使偏鄉 家家戶戶都有太陽能板
市議會民進黨團推展議會外交，由總召吳敏濟率團前往日本鹿兒島縣、宮崎縣參訪，隨行議員對於日方致力保護文化資產、傾力發展綠能、便捷觀光周遊巴士，…
網友回應
熱門新聞
- 黑潮發電測試成功 我獨步全球
- MLB》後援3局平本季最多 建仔8上8下完美收尾
- 三、四級資安事件 立即通報政院
- 林全：部會首長要有獨當一面能力
- 教廷盼與中國改善關係 外交部：密切關注梵中對話
- 吐4900萬 國揚集團侯西峰保住妻子心愛物…
- 中國QQ買個資 20天盜刷40萬
- 大學招考 家長：高中畢業再展開
- 大谷20轟 搶岱桑雙安風采
- MLB》皇家王牌最慘一役 王建民登板後援
- 洪秀柱、蔡正元自豪16連勝 國民黨資料打臉！
- 西南航空班機發動機故障 安全轉降
- 「偶像」自白抽菸13年 裝乖裝累了
- 轉型正義工程》學者籲建構歷史衝突地點資料庫
- 押解途中：警車內襲警奪槍 毒鴛鴦中彈
- 狗狗先入住官邸！ 小英領養的退休導盲犬 特色是很貪吃
- 喜凱亞渡假村 一次法拍271戶
- 八大基礎建設 將強化資安防護
- 〈看門道評味道〉菜飯香 再來一碗
- 寶可夢讓眼科門診暴增 孕婦玩到暫時失明
- 無獅分 陳禹勳18啦!
- 《健康聚寶盆》膝關節「老」積水 找原因最重要
- 梁詠琪開球 姐姐溶化了
- 上任100天談施政》新南向 蔡：依循市場法則
- 潮流變電流 黑潮總能量1000億瓦
- 廖玉蕙／我是台灣的福爾摩斯
- 開學前動漫祭 2天估吸7萬人次
- 地震290死 義大利舉國哀悼
- 勝利爆極樂夜店 摟妹熱吻遭灌酒
- 路斯明弟擄鴿勒索 竟扯寶可夢！
- 〈徵文啟事〉我選的洗衣劑
- 〈失格戀人〉文青症候群 嚇跑寶寶了
- 單引擎飛機環球 澳洲18歲少年創紀錄
- 汪東城下廚慶生 女粉絲下跪求婚
- 【藝文短訊】新月寫作班親情開講
- 中職》陽耀勳超扯全壘打 網友：太唬爛（影音）
- 鄭文燦鬆口︰機捷已達通車標準
- 希拉蕊首度聽取國安簡報
- 張學友奔台看哈林新婚妻-攻蛋搶贏周董 神回還沒聯絡
- 發電測試順利 陳陽益樂觀成效
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉集集線、日靜岡天濱線 締結姊妹鐵路
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分