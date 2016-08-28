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〈中部〉苦讀拚翻身 4家扶生上國立大學

2016-08-28

〔記者張聰秋／彰化報導〕要開學了，彰化家扶中心昨在彰化女中舉行今年上學期獎助學金頒獎典禮，從國小到研究所共有七百一十三名學生獲獎，總共發放八百廿萬三千元獎學金，受獎學生逆境中求學，勤勞加苦讀，不乏拚上國立大學、研究所，他們說，「讀書不難就看自己要不要做！」一語道出年輕人追求前途的認真態度和熱忱。

2研究生盼減輕家裡負擔

今年考取國立成功大學企業管理研究所的陳重謂 ，他的座右銘是「如果沒有盡力提起過就沒有資格說放下」，他四歲時因家庭變故，父母都不在身旁，由阿嬤照顧他和妹妹，阿嬤年事已高且患紅斑性狼瘡，無法外出工作，家庭狀況的劣勢，讓他在逆境中不斷成長，獲得每份獎學金，不僅幫助家裡減輕負擔，更是自我肯定。

考上中興大學機械工程所的謝士佑，從不懂得媽媽的辛苦到漸漸長大後，才感受媽媽的辛苦，他選擇用功讀書才是擺脫貧窮最快的方法，繼續升學讀研究所，就是希望畢業後，不用為了工作煩惱。

考取特教系 她們想幫弱勢生

考上國立台中教育大學特殊教育系的陳羿蓁，以及考上國立台北市立大學特殊教育系的廖千慧，她們的成長過程並不順遂，都知道特教職業的辛苦，卻都下定決心，要用自己的能力幫助需要被幫助的人。

頒獎典禮也邀請魔術師李佳峰秀魔術才藝，彰化人的他，曾獲得美國魔術協會頒發的「世界魔術傑出貢獻獎」，抱著象徵魔術界奧斯卡的小金人回到彰化，把這份國際級的榮耀與大家一起分享。

受家扶扶助的孩子有三千五百人，今年約有兩成、七百一十三人領取獎助學金。彰化家扶中心主任王震光表示，籌募助學金是家扶沈重的募款負擔，各行各業熱心響應捐零錢助學計畫，讓獎學金發放不致中斷，讓處在逆境中的孩童能如期註冊、順利入學。

應邀與會的彰化縣長魏明谷，感謝家扶對清寒學子的幫助，更肯定家扶孩子的努力，期勉他們將來長大獨立後回饋鄉里，讓愛繼續傳承。

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  • 彰化家扶昨發放新學期上學期獎助學金，四位受獎學生陳重謂（右至左）、謝士佑、廖千慧、陳羿蓁如願考上國立大學或研究所。（記者張聰秋攝）

    彰化家扶昨發放新學期上學期獎助學金，四位受獎學生陳重謂（右至左）、謝士佑、廖千慧、陳羿蓁如願考上國立大學或研究所。（記者張聰秋攝）

  • 彰化家扶昨發放新學期上學期獎助學金共713人受惠。（記者張聰秋攝）

    彰化家扶昨發放新學期上學期獎助學金共713人受惠。（記者張聰秋攝）

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