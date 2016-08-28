〈中部〉障友動起來 坐輪椅打太極拳

2016-08-28

〔記者廖淑玲／雲林報導〕為讓身障者活得長壽又健康，雲林縣虎尾身心障礙協會結合雲林縣太極拳協會開辦輪椅太極拳養生運動研習營，昨天邀請同是身障者的太極拳教練現場指導，盼能全面推廣成為良好休閒運動。

雲林縣太極拳協會虎尾支會會長陳英鵬指出，九年前，台北市太極拳協會研發出一套「台灣身心障礙者輪椅太極拳」，保留原有傳統太極拳的精隨，並讓身心障礙者即使坐著輪椅也能打太極拳養生健體、去病強身，昨天協會邀請坐輪椅的太極拳教練陳銘秀、謝繡蓮現場指導，大秀刀棍及舞扇等招式，讓人大開眼界。

陳英鵬說，輪椅太極拳強調勻柔與沉穩，強化手部的運動及腰部的旋轉，幫助下盤穩定，指導身障者以意導氣、以氣運身的功法，伸展上半身筋骨時，促使氣血流通，活化五臟六腑機能，增加心肺功能，讓身障學員體驗不同的運動方式。

雲林縣虎尾身心障礙協會總幹事蘇裕華指出，此次研習營為期八週，感謝富邦慈善基金會贊助經費，還動員富邦人壽斗南通訊處人員擔任義工協助身障者，未來希望全面推廣，造福所有身障朋友。