〈中部〉水上祖孫和樂 龍德村孝親獲獎多

2016-08-28

〔記者林宜樟、王善嬿／嘉義報導〕弘道老人福利基金會舉辦第二十二屆全國世代家庭孝親表揚，一百個家庭入選，嘉義縣、市共有九組，其中四組在嘉縣水上鄉，除林黃玉珠獲齊心團結獎，鄉內龍德村多達三組，包括林五君與林沈苡夫婦為溫暖貼心獎，林登科與林吳足夫婦、林黃怨個人為嶄新樣貌獎，加上嘉市西區提報嶄新樣貌獎得主黃玉花也住龍德村，該村堪稱大贏家，將在十月領獎。

水上鄉長劉敬祥表示，鄉內推動倫理教育，昨辦「祖孫同樂‧真幸福」活動，許多家庭三代同堂，和樂融融；出身龍德村的縣議員林緗亭說，村內老人不僅顧厝內，更熱心公益，告訴晚輩要孝順父母、為社區服務，獲獎者多，可說「孝順村」。

林登科、林吳足夫婦經營米店，早年常讓貧困村民賒帳，甚至捐米救濟；林吳足是推動龍德村老人食堂的推手，開菜單、買菜、做菜全都來，林家三代同堂，兒子林福志也來幫忙公益。

嘉義市政府昨辦「代代感恩心、溫馨祖孫情︱祖父母節慶祝大會暨樂齡學習中心成果展」，市長涂醒哲頒獎表揚推動家庭教育的績優學校、個人與團體，一○四歲人瑞蕭秀鑾由媳婦蕭林足陪同，在台下跟著手舞足蹈，哼唱台語詩歌，展現活力。

世界展望會「資助人關懷之旅」昨行抵嘉義，縫紉班媽媽拿出經培訓而縫製的手提包展現學習成果，已開始少量接單，期待運用學到的一技之長，改善家庭生活。