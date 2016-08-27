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〈南部〉砍死爺奶203刀 判無期定讞

2016-08-27

毒蟲自首 獲大伯諒解

〔記者項程鎮／台北報導〕高雄男子李志隆吸毒遭阿嬤訓斥，竟持菜刀接連砍殺養育他長大的阿公、阿嬤203刀致死，事後李男打110哭訴自己「殺死祖母了！」最高法院維持一、二審見解，審酌他坦承犯行、自首，並獲得大伯諒解，醫院也鑑定他並非無教化可能，判處無期徒刑定讞。

判決書指出，現年22歲李志隆來自單親家庭，由阿公、阿嬤一手帶大。李男國中畢業後染上毒癮，去年3月27日晚間，李男在內門區住處找朋友一同拉K。

79歲的阿嬤訓斥他不要吸毒，李男竟抓狂，猛拉阿嬤撞鐵捲門倒地，又拿起塑膠椅、鐵椅猛砸阿嬤，阿嬤頭骨破裂，死狀慘不忍睹。

81歲阿公聽到客廳打鬥的聲音，急忙趕來勸阻李男行凶，但是李男不聽勸，反而轉身前往廚房拿菜刀，朝無法動彈的阿嬤頭部等處猛砍182刀之後，阿公嚇得躲到房間。

但李男不放過阿公，又連砍他胸部等處21刀，阿公的心臟和肺部都被刺穿，從小養育李男長大的阿公、阿嬤都被他活活殺死。

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