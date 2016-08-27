〈南部〉為詐保險金 老闆、員工合演假車禍

2016-08-27

兩人各自發生車禍

〔記者邱芷柔／屏東報導〕潮州陳姓雇主與李姓員工的車子恰巧一左一右毀損，兩人異想天開策劃假車禍，欲透過警方開出的事故登記聯單，向保險公司申請理賠，沒想到車上的行車紀錄器露出破綻，警方當場識破兩人欲詐領保險金的伎倆，依偽造署押罪送辦。

恰巧一左一右毀損

警方調查，29歲陳男的Lancer轎車右側車身毀損，前天看見40歲李姓員工的Luxgen休旅車恰巧左側車身凹陷，於是說好「合演」一場車禍，潮州分局中山路派出所員警張永忠、許弘政前天據報抵達現場時，陳姓駕駛說他超車擦撞路邊暫停的Luxgen；但警方調閱Luxgen的行車紀錄器卻發現，Luxgen被撞擊時絲毫沒有震動情形，且兩車擦痕、凹陷處並不吻合。

行車紀錄器露破綻

警方還察覺兩名駕駛情緒異常平和，並積極協助員警繪製現場事故圖，兩車凹陷情形嚴重，但行車紀錄器卻絲毫沒有動搖，兩人難以自圓其說，只好坦承車禍是「演」出來的。因日前各自發生自撞車禍，Lancer轎車修復費用逾10萬元，而Luxgen也要5萬多元，因為不想自己付錢，才想利用假車禍讓保險公司買單。