〈南部〉反毒寶可夢 民排隊收服毒怪

2016-08-27

〔記者黃旭磊／高雄報導〕反毒活動加入寶可夢行列！教會用象徵性寶貝球收服海洛因魔王等毒怪。

高雄山達基教會本週舉辦「快閃反毒寶可夢」活動，與高雄市苓雅分局民權路派出所、台灣無毒世界協會志工邀請民眾收服「毒怪」，由苓雅區長陳進德等人投出神奇寶貝球，收服海洛因魔王、Ｋ菸怪、安非他命獸、大麻寶及毒品藥丸怪客等毒怪。

活動吸引數十名民眾圍觀，排隊等候加入打毒行列，民權路派出所所長郭勝雄與民同樂，並強調虛擬遊戲抓寶有趣，但現實生活成為毒販、毒蟲被警察抓，可就一點也不好玩。

高雄山達基教會活動組長許謹麗表示，民眾從活動中了解毒品誘因，但絕不屈服於毒品，日後這項「快閃反毒寶可夢」會在校園與景點舉行，歡迎民眾把握機會收服卡哇伊「毒怪」。