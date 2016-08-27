〈南部〉自造新鮮人 台港學生聚駁二

2016-08-27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄近年推動文創產業逐漸發酵，「R7創藝所在」匯集設計師能量，將舉辦印刷藝術節；駁二倉庫則有台港學生進行「自造新鮮人」活動。

經濟部工業局結合高雄在地印刷產業，共同推動印藝技術，將於九月三、四日在「R7創藝所在」旁的勞工公園，舉辦「印刷藝術節暨MIT嘉年華」。

活動包括模特兒時尚彩貼show，以MIT廠商研發特殊性技術，透過人體畫布展現彩繪之美，另有車貼達人show，讓車貼文化成為汽車裝飾的一種潮流，還有「老物變身DIY」，歡迎民眾帶著馬克杯、小椅凳、皮件自己動手DIY，活動詳情請上http://www.printingaf.url.tw/查詢。

高市經發局則把駁二特區八號倉庫，打造成台灣最大的自造者空間，今年暑假招募二十四名來自台灣、香港的大學生，進行設計思考與創意發想。

這群「自造新鮮人」昨天透過展覽、刊物、課程等形式，呈現訓練成果，包含體驗雷射切割技術的「雷切杯墊」、動手用樂高製作寶貝球或運用電子電路製作會發光的神奇魔法棒等。