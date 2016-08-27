〈南部〉吉貝耍部落出兒童繪本 父女檔畫傳說

2016-08-27

〔記者楊金城／東山報導〕東山西拉雅吉貝耍部落昨首度發表兩本兒童繪本《渡海》及《阿瑪阿立的兒子—大加弄》，由段洪坤和段欣余父女合力著作，是由西拉雅族人自己編寫、繪畫的兒童繪本，講述西拉雅族的傳說，讓自己的族人下一代閱讀並學母語，別具文化傳承意義。

特別的是，以吉貝耍西拉雅傳統十字繡繡成的門牌，近期也將發送到族人家中，成為吉貝耍特色門牌。

段洪坤是吉貝耍文史工作室召集人，也是西拉雅族部落發展促進會理事長，他說，族裡的孩童長期都是看西方或是台灣坊間出版的兒童繪本，西拉雅族有許多精彩的傳說故事，卻沒能轉化成繪本來讓自己的孩子閱讀，相當可惜，因此和女兒創作這兩本西拉雅兒童繪本，讓孩子閱讀屬於自己族群文化的故事繪本，相信能讓下一代接受更正確、更有意義的文化教育。

吉貝耍部落入選原民會「平埔聚落活力計畫」的經費補助，段洪坤帶領族內年輕人進行信仰傳說故事、飲食文化調查、老照片蒐集、恢復傳統十字繡、編織工藝學習，陸續出版了《吉貝耍老照片集》兩冊、《吉貝耍西拉雅族信仰傳說故事集》，昨再發表兩本西拉雅兒童繪本。

段欣余還是高中生，從小就有繪畫天份，跟在父親旁邊，很熟悉族內文化，她說繪本內的人物穿著、周遭環境、建築都有考據，不可畫錯。父女聯手出書傳為美談，她也說希望未來出版更多屬於西拉雅族自己的兒童繪本。