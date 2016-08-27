〈南部〉下週開學 教局︰校園不會灑花放怪

2016-08-27

〔記者洪瑞琴、楊金城、林孟婷／台南報導〕下週一開始新學年上課，對於寶可夢熱潮，教育局表示，原則上寶可夢與「校園內學習活動無關」，校園內也不會被「灑花」「放怪」，但會針對戶外教學、交通安全、資安素養與親職教育四項議題提供教學建議。

另在開學之前，為瞭解學校登革熱防疫措施，台南市副市長顏純左、教育局副局長王崑源等人昨日前往永康勝利國小視察，該校將洗衣粉灑在水溝中改變水中酸鹼值、有效減少蚊蟲卵產生，顏純左表示，此作法值得其他校園參考。

而將軍鯤鯓國小昨天舉辦迎新活動，新生走過聰明門吃喜糖，象徵孩子求學的新起點，並在師長陪伴下，闖關挑戰跳跳馬、走獨木橋，最後敲鑼，代表未來表現能大鳴大放，每位新生獲贈皇冠頭飾和新書，鼓勵閱讀。

請學校宣導手機使用安全

教育局長陳修平昨指出，寶可夢熱潮席捲威力難擋，開學前的這幾天，還特別請各校主管「滑看看」，校園內有無「神奇寶貝」出現或被設道館之類，據她所了解，系統廠商是在熱門景點佈設抓點，不會放在校園裡面，況且學生上課期間依規定不能玩手機，教育局的立場不至於對學生下「寶可夢禁令」，但會請學校利用學生晨會、新生訓練等場合教育宣導，提醒手機遊戲使用安全。

而顏純左視察校園環境、瞭解是否有積水容器，校方去年為了防疫作戰，校園的每一處水溝蓋加上鐵鋁線網，並在網上灑洗衣粉，一旦下雨或是灑水時洗衣粉溶解於水中，改變水質減少蟲卵在水中繁殖，針對此法顏純左相當讚許，認為可以推廣至其他校園實行。