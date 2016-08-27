〈南部〉下週開學 教局︰校園不會灑花放怪
2016-08-27
〔記者洪瑞琴、楊金城、林孟婷／台南報導〕下週一開始新學年上課，對於寶可夢熱潮，教育局表示，原則上寶可夢與「校園內學習活動無關」，校園內也不會被「灑花」「放怪」，但會針對戶外教學、交通安全、資安素養與親職教育四項議題提供教學建議。
另在開學之前，為瞭解學校登革熱防疫措施，台南市副市長顏純左、教育局副局長王崑源等人昨日前往永康勝利國小視察，該校將洗衣粉灑在水溝中改變水中酸鹼值、有效減少蚊蟲卵產生，顏純左表示，此作法值得其他校園參考。
而將軍鯤鯓國小昨天舉辦迎新活動，新生走過聰明門吃喜糖，象徵孩子求學的新起點，並在師長陪伴下，闖關挑戰跳跳馬、走獨木橋，最後敲鑼，代表未來表現能大鳴大放，每位新生獲贈皇冠頭飾和新書，鼓勵閱讀。
請學校宣導手機使用安全
教育局長陳修平昨指出，寶可夢熱潮席捲威力難擋，開學前的這幾天，還特別請各校主管「滑看看」，校園內有無「神奇寶貝」出現或被設道館之類，據她所了解，系統廠商是在熱門景點佈設抓點，不會放在校園裡面，況且學生上課期間依規定不能玩手機，教育局的立場不至於對學生下「寶可夢禁令」，但會請學校利用學生晨會、新生訓練等場合教育宣導，提醒手機遊戲使用安全。
而顏純左視察校園環境、瞭解是否有積水容器，校方去年為了防疫作戰，校園的每一處水溝蓋加上鐵鋁線網，並在網上灑洗衣粉，一旦下雨或是灑水時洗衣粉溶解於水中，改變水質減少蟲卵在水中繁殖，針對此法顏純左相當讚許，認為可以推廣至其他校園實行。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
疑遭毒殺 柴山獼猴7天15死
高雄市柴山獼猴近日陸續發現大量死亡，累計有十五隻，農業局初步解剖疑似中毒，造成凝血不全致死，其中有一隻幼猴在進行救援時尚有生命跡象，目前已脫…
網友回應
熱門新聞
- 高雄三民二分局長涉貪 今晨裁定收押禁見
- 獨家》雪隧10年牆面滿佈裂縫 通勤民眾心驚驚
- 交戰半世紀 菲政府、共黨協議停火
- 重傷休養半年吃老本 「蛋黃哥」求年底有尾牙可接
- 圍棋女子最強戰 黑嘉嘉衛冕
- Fed主席：美升息挔據 近期已強化
- MLB Live》皇家6：3紅襪 王建民連休2場
- 自由廣場》如何幫勞工爭取更大的福利？
- 肯亞選手滯留里約 竟住貧民窟
- 王瑞慧出任長庚董座 王文淵會議中這麼做讓人意外...
- 東京奧運正名「台灣」出賽 日本達5萬連署！
- 測試符合國際標準 BB槍達人喊冤
- NBA》禪師好後悔 當年與小牛交易錯過他
- 周渝民《S風暴》首度使壞 古天樂張智霖鬥智鬥勇
- 愛惜羽毛沒當小三? 法官不信D奶模
- 申請口蹄疫區除名 提前9月再送審
- LPGA加拿大女子公開賽》第一回合遇雷雨 崔琦拉暫居首
- Fed是否升息態度開放 歐股收紅
- BIGBANG勝利極樂夜店 黏熱舞妹喇舌
- 德甲》開幕戰殺紅眼 拜仁慕尼黑6球大勝文達不萊梅
- 以台灣之名參加2020東奧 連署將破5萬
- 紐黑文女網賽》扳倒頭號種子 莊佳容連2年爭冠
- 甲子園熱血 羅力激發洪荒之力
- 三線一星分局長涉貪 警署長震怒
- 嚴泰雄斥性侵誣告 重擊孕妻身心
- 美升息 葉倫︰近幾個月內機率增
- MLB》牛棚連41.1局無失分 皇家近12場11勝
- 感覺紀事簿 海
- 林志祥 挑戰單季10轟
- MLB》與拉克羅伊一起被交易 遊騎兵投手酒駕遭逮
- 自由廣場》〈李筱峰專欄〉小英總統的「百日維新」？
- ELVA慶生嗑小鮮肉 小13歲新歡刷新柯震東紀錄
- 徵召駭客打漢光演習 可望成常態
- 觀光局多元行銷 開發來台客源
- 維珍老闆布蘭森騎單車出意外 鼻青臉腫
- 精品讀時 首現中文之美
- 李晏榕：討黨產非整肅 是民主化發展
- 嵐莊 1388萬買5大房電梯別墅
- 三年前謀殺女兒後落跑 44歲婦人認了
- 執政100天》國民黨：讓人民四大幻滅 總統府：檢討改進續改革
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉下週開學 教局︰校園不會灑花放怪
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分