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〈南部〉蛋黃哥到柳營 稻田彩繪完成插秧

2016-08-27

〔記者楊金城／柳營報導〕迎接台南好米季，「蛋黃哥」將出現在柳營太康有機農業專區的稻田，「蛋黃哥」稻田彩繪在昨天完成插秧，預計七十天後可見到可愛的「蛋黃哥」稻田彩繪景觀。

台南好米季去年在後壁推出三太子的稻田彩繪，今年第五屆台南好米季將在十月八日首度移師到柳營太康有機農業專區舉辦開幕活動，今年稻田彩繪選中由日本三麗鷗授權的最夯公仔「蛋黃哥」擔任彩繪稻田的主角。

副市長顏純左、農業局副局長郭伊彬、台南農改場場長王仕賢、農糧署南區分署長姚志旺和柳營區長李宗翰等人，昨天赤腳下田插秧，完成「蛋黃哥」最後一塊拼圖。

「蛋黃哥」稻田彩繪面積有一．二公頃，由台南區農改場輔導首次以有機方式種植黑、白、黃、綠、紫等五色葉水稻，並由柳營有機農民董芳彬管理彩繪稻田。

李宗翰說，彩繪稻田將來收穫販售稻穀後的所得，將捐給弱勢家庭。 至於蛋黃哥的圖案是什麼？在稻田裡做什麼事？柳營區農會總幹事陳右欣想出由農會舉辦有獎徵答活動，歡迎民眾來猜猜看「蛋黃哥」在稻田裡的可愛模樣。

稻米博士、台南區農改場嘉義分場長羅正宗說，「蛋黃哥」稻田彩繪約七十天成長後的圖案最明顯，形成彩繪稻田美麗景觀。台南好米季在十月八日開幕時，「蛋黃哥」的圖形應該可以看得出來。

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  • 副市長顏純左（右起）、農業局副局長郭伊彬、農糧署南區分署長姚志旺、柳營區長李宗翰等人，赤腳下田為「蛋黃哥」稻田插秧。（記者楊金城攝）

    副市長顏純左（右起）、農業局副局長郭伊彬、農糧署南區分署長姚志旺、柳營區長李宗翰等人，赤腳下田為「蛋黃哥」稻田插秧。（記者楊金城攝）

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