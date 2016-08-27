〈南部〉《焦點評論》環保意識

2016-08-27

台南市下營區昨天發動八百名鄉親，成功阻止了一座掩埋場的設置，鄉親高呼「勝利」，其實也因為環保局的駁回決策，證明了環保意識抬頭，公權力也會因此正視。

而昨天台南市環保局也宣布了一個重大宣示，那就是在風景區尖山埤江南渡假村設立空氣品質淨區後，再將觸角伸向工業區，包括南科台南園區、永康科技工業區、樹谷園區及柳營科技工業區，將會針對未取得排煙自主管理標章的車輛加強攔查。

此一宣示也意味著，較頻繁出入工業區的柴油車，必須做好自主管理，而如果此類車的排煙自主管理做好，不止是有效淨化工業區的空氣，這些車輛在全市「趴趴走」，也會對全市的空氣品質有正面的幫助。

這二件事都證明了，行政部門推動環保政策，但也要人民的環保意識來配合，地方人士不歡迎掩埋場，成功加以阻擋，而工業區推出「淨空」政策，則會以處罰來防杜民眾不遵守環保規則的意圖。

而在此同時，市議員呂維胤也踢爆，好不容易養灘有成的黃金海岸，最近卻發現出現了不屬於沙灘的疑似建築廢棄物，還有民眾因此被割傷。

如果是屬於建築廢棄物，這種情況通常不可能是民眾到海灘遊玩而隨手丟棄，勢必是有計畫地運往遺棄，這已經不是一般對環保的忽視，簡直是挑釁，主管單位不應漠視，應儘速揪出幕後黑手，讓其付出應付的法律代價。（記者唐在馨）