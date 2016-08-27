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〈南部〉四大工業區 劃為空品淨區

2016-08-27

柴油車須有排煙自管標章

〔記者洪瑞琴／台南報導〕環保局將南部科學工業園區台南園區等四大工業區劃為空氣品質淨區，八月起展開宣導，十一月起開始稽查，呼籲出入的柴油車應取得排煙自主管理標章，以免排煙超標受罰。

環保局維護空氣品質，繼與台糖公司合作，在尖山埤江南渡假村設立台南首處位於風景區的空氣品質淨區後，再將觸角伸向工業區，劃為空品淨區的四大工業區為南科台南園區、永康科技工業區、樹谷園區及柳營科技工業區。

環保局表示，針對移動污染源高的地區劃設空品淨區，尤其是未取得排煙自主管理標章的車輛會加強攔查，工業區為高污染柴油車出入頻繁區域， 十月底前為宣導及勸導改善期，十一月開始稽查，進入空品淨區的柴油車須取得環保署的排煙自主管理標章，標章分為A1~A5五個級別，排放標準較法規嚴格，目前工業區廠商已有二百七十輛柴油車取得排煙自主管理標章。

環保局表示，南科管理局及各工業區管理單位配合，才能在最短時間內順利推動，對於工業區內取得柴油車排煙自主管理標章的企業，也將納入年底優良環保單位評分，表現優異單位將公開頒獎表揚。

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  • 環保局將台南四大工業區劃為空氣品質淨區，加強車輛排煙攔檢。（記者洪瑞琴攝）

    環保局將台南四大工業區劃為空氣品質淨區，加強車輛排煙攔檢。（記者洪瑞琴攝）

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