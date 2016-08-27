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〈南部〉新市政中心規劃 將做學者、公民問卷

2016-08-27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕新市政中心開放決策，市府昨日舉行第二次參與委員會，討論參考評估指標，將再針對學者專家與公民進行問卷調查，擴大意見參與面。

新市政中心規劃先期開放民眾共同參與，多數委員希望透過新市政中心議題，公民集思廣益對南市未來城市發展願景提出想法，也希望市府提供城市發展、區域規劃等資料，以利在更多資料揭露下，協助公民參與決策過程，落實審議式民主精神。

昨日第二次參與委員會，對於交通便利性、可服務最多人口、基地安全性、足夠發展腹地、帶動區域均衡、區域產業鏈結、具備國際化潛力、財務可行性、辦理程序期程、多數民眾共識等參考評估指標進行討論，希望達成公民參與決策最大效度。

同時為了擴大參與面向，廣納學界各領域與民間團體聲音，市府將就學界與公民分別研擬問卷調查，充實參考評估指標；研考會表示，問卷題目設計與進行模式，委員建議公民部分應儘量簡易口語化，以利公民理解填寫。

此外，為了讓台南在地高中職學生，擁有參與「新市政中心開發選址」城市發展公民課的機會，研考會與南一中合作，透過「公民與社會學科中心」，預計九至十一月舉辦教師研習活動與青年論壇系列活動，大家共同為台南這座城市提出未來發展的「願景清單」。

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