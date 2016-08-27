〈南部〉黃金海岸藏建築廢棄物 割傷遊客
2016-08-27
〔記者王俊忠／台南報導〕南區黃金海岸竟暗藏建築事業廢棄物割傷民眾，議員要求市府清除與究責。
市議員呂維胤指出，目前黃金海岸養灘計畫持續進行，海灘平均成長十二公尺，最大幅度將近廿公尺，頗有成效。近日卻有民眾投訴指在海灘上嬉戲時遭建築廢棄物割傷，為此他於廿五日要求水利、環保與觀光等三局人員前往會勘。
議員要求市府清除究責
議員、里長與官員們到場發現許多疑似遭非法掩埋在沙灘的建築廢棄物，因海水沖刷逐漸裸露出來，也出現許多鋼筋、水泥磚。呂維胤認為，海灘上竟出現許多不屬於海灘的危險物品，因為黃金海岸傍晚時天色昏暗，卻是遊客眾多之時，有些遊客會打赤腳戲水，海灘上隱藏這些建築廢棄物，簡直是重重危機，要求市府相關單位追查這些廢棄物來源，並全面清除改善、釐清責任歸屬，還給大家安全、乾淨的沙灘。
呂維胤強調，美麗海灘竟被不肖份子棄置建築廢棄物，要求相關單位追查棄置者、嚴予究責外，日後須嚴加巡查把關，不容這種離譜的事再發生。水利局、環保局及觀光局都承諾會透過合作方式，一起解決、維護黃金海岸環境問題。
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