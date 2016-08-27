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〈南部〉日友下營掩埋場 環局駁回申請

2016-08-27

〔記者楊金城／新營報導〕日友環保科技公司下營掩埋場申請變更設置，下營區昨天發動八百人前往環保局新營辦公室，就日友乙級廢棄物處理機構變更同意設置第一次審查會議陳情，強烈反對掩埋場禍害子孫，要審查會主持正義。會議結果，環保局駁回日友掩埋場申請變更同意設置案，下營反掩埋場自救會長陳秋宏向集會抗議鄉親報告好消息，群眾高呼勝利，十分高興。

十七年前，日友在台南下營大屯寮段申請小型焚化爐和掩埋場，因遇民眾抗議和焚化爐政策改變，六年前日友拆除焚化爐後，三年前將閒置十七年的掩埋場再向台南市環保局申請變更同意設置，又引發下營鄉親憂心污染環境有如不定時炸彈，多次抗議。

抗議鄉親高呼勝利

日友送給環保局審查下營掩埋場的變更同意設置申請書修訂到第五版，環保局昨開審查會，台南市議員陳文賢、反掩埋場自救會長陳秋宏、前縣議員姜金堂、里長姜德楠等帶領約八百位鄉親，搭乘十五輛遊覽車前來表達反掩埋場的立場，連阿公阿嬤都出動。

抗議民眾高呼拒絕錢進財團、禍留下營，因掩埋場也臨近下營納骨塔，強烈反對掩埋場擾亂祖靈，要求日友從下營消失。

陳秋宏氣憤地說，日友在地方開二次說明會都是玩弄下營鄉親，掩埋場將掩埋建築廢棄物、灰渣和爐石，一旦造成環境污染，農業損失難以估算，而掩埋場當初是為焚化爐設置，焚化爐既已拆除，就應一併全面廢除掩埋場。

區長︰修正書無法釋疑

下營區長姜家彬列席審查會說，日友提出的修正書已到五版，內容無法詳細解釋鄉親的疑慮，說有地主簽名也沒看到身分證明，說明會有開跟沒開差不多，回饋地方也沒有，只說會增加工作機會，且掩埋場設立是對下營先人不敬，同時掩埋場地下有中油沿中山高旁設置的廿六吋瓦斯幹管，一旦施作，瓦斯幹管萬一發生問題，將影響台灣民生和工業用氣，「請審查會主持正義」。

日友在審查會上大多回以書面資料補充說明，也說掩埋場還在申請變更設置作業，敦親睦鄰回饋地方有「瓶頸」。

環局︰第五版說明仍有缺失

擔任審查會主席的環保局事業廢棄物管理科長李憲睿說，因日友補正說明到第五版還是內容有缺失，加上和民眾溝通未達成共識，審查會駁回日友掩埋場案。會議結論為，拆除焚化設備已為事實不再討論，請依法令規定辦理，不得再興建，其餘部分駁回。

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  • 鄉親獲知環局駁回日友掩埋場申請，歡喜高呼勝利。（記者楊金城攝）

    鄉親獲知環局駁回日友掩埋場申請，歡喜高呼勝利。（記者楊金城攝）

  • 下營反掩埋場，阿公阿嬤頭綁布條抗議。（記者楊金城攝）

    下營反掩埋場，阿公阿嬤頭綁布條抗議。（記者楊金城攝）

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