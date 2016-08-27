〈南部〉北高新地標 橋頭院檢9月成立
2016-08-27
〔記者鮑建信／高雄報導〕北高雄新地標橋頭地院和檢察署新大樓！
將於九月一日正式成立的「臺灣橋頭地方法院和檢察署」位於高雄市橋頭區高雄新市鎮區，緊臨都會公園，外圍沿高楠公路有捷運紅線經過，並與楠梓加工出口區、高雄大學毗鄰，聯外交通便捷。
橋頭區昔日稱為「小店仔」，後為了引水灌溉水田，就在橋頭村與橋南村交界地方，開鑿一條大圳，並建造一座橋，稱為「橋仔頭」，而成為今日鄉名的由來。區內有「橋仔頭糖廠」舊舍，是日治時期社宅事務所與俱樂部遺跡，完整保存日治時期文化景觀，呈現橋頭區古色古香在地原貌，與院檢現代建築，一古一今相互輝映。
毗鄰的高雄都會公園保有多元環境景觀資源，具有改善地區環境品質功能的都市森林，與院檢周遭的優美多樣綠化植栽景觀相互融合，更凸顯院檢兼具環境保育及人文價值的特色，為融合傳統、科技、環境與綠能的新地標。
此外，院方公共藝術是以「四和合」圖之故事為內涵，發想而出「對話」為作品之主題，以「和諧」、「彩虹花語」、「對話之間」、「聚合體」四件藝術作品呈現故事意涵。「對話」是以大象、猴子、兔子、鷓鴣四種動物間的互動對話，隱喻城市各階層與族群，因彼此立場不同而時有紛爭，然經賢者居中協調，雙方得以互相包容、合作而取得平衡。
橋頭院檢轄區包括橋頭、左營、楠梓、大樹、鳥松、仁武、大社、岡山、燕巢、永安、彌陀、梓官、路竹、阿蓮、湖內、茄萣、田寮、旗山、美濃、內門、甲仙、杉林、六龜、那瑪夏、桃源、茂林等廿六個行政區。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
遊覽車禁入哈瑪星 9月起取締
接駁中心完工 可停63輛西子灣以往被中國團遊覽車塞爆，交通局興建「哈瑪星旅運接駁中心」完工啟用，九月起遊覽車一律停放該中心，不得進入哈瑪星地…
網友回應
熱門新聞
- 周美青是「兆豐門神」？ 金溥聰：憑空虛構
- 獨家》雪隧10年牆面滿佈裂縫 通勤民眾心驚驚
- 微小說 不存在的青蛙
- 精品讀時 首現中文之美
- 台北青少年桌球公開賽》長崎美柚3訪台 目標冠軍和珍奶
- 再扯退賽挨罵 謝淑薇刪文改道賀
- 林志祥 挑戰單季10轟
- 邱素貞瑜伽倒閉 團訟受理到月底
- 周董投籃狂電林書豪 萌的咧
- 兆豐銀紐行查帳報告 董事罵到快下班
- 土耳其第3座博斯普魯斯大橋啟用
- 宋芸樺示範保養 可達鴨上身
- 花蓮市長補選今投票 決勝終點戰 藍綠大拚場
- Oh My God踩宗教地雷 玖壹壹滅火切割
- 雙北福地宅價差顯著 平價也有好屋
- LPGA加拿大女子公開賽》第一回合遇雷雨 崔琦拉暫居首
- 162 EAST 忠孝東路門牌 精品小豪宅
- 交戰半世紀 菲政府、共黨協議停火
- 百年兆豐 螺絲全鬆
- 舒米恩入選公視董事 華視4千萬爛帳難追
- 香奈兒麥田芳登 搖曳登台─香榭麗舍大道到兩廳院 20萬株麥穗微風徐徐 金黃閃動 麥香陣陣
- Fed是否升息態度開放 歐股收紅
- 傳奇教頭 陳保泉猝死
- 自由廣場》資安之名 歧視之實
- 觀光局多元行銷 開發來台客源
- 遏止Uber違規營業 政院將重罰、追稅千萬
- 朋友報金喜 陳葦綾反應爆笑
- 孫浩俊脫內褲救柳演錫 「基」情四射
- 27年患7種癌／76歲嬤樂觀抗癌 連過7關
- 課審會學生代表 自辦研習課程拚增能成長
- 財劃法修正下月出爐 減債怠惰祭重罰
- 自由談》美國人送給小英的大禮
- 李晏榕：討黨產非整肅 是民主化發展
- 高山峰半年練成狠腳色
- 再見瓦城國際海報 柯震東好藝術
- 自由廣場》上海部長 台北公安
- 李榮浩台北拚房事 蜜煲楊丞琳靠默契
- 肯亞選手滯留里約 竟住貧民窟
- 打傷急診護理師 一家5口被訴
- 離譜兆豐銀！巴拿馬分行６年前就涉洗錢
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉北高新地標 橋頭院檢9月成立
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分