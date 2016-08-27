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〈南部〉《觀察筆記》濱線的聯想

2016-08-27

哈瑪星的擁擠狀態不再了。

哈瑪星旅運接駁中心九月開始運作，遊覽車不准進入這一地區，過往那種大客車一輛接一輛，從中山大學一直連接到哈瑪星，甚至於還有許多等待在駁二的苦情消融了。

不是因為旅運接駁中心設立的緣故，是因為中客團減少了，客車現在只有全盛期的三分之一，品質終於改善。

那些個長長的日子以來，擁擠車陣，造成交通、生活、噪音、混亂，諸多困擾爆發，如果放大會發現並非哈瑪星獨有現象，是兩岸交流的產物。

香港、日本也一樣，叫苦不迭之餘卻還是要向鈔票低頭。可是回頭想想，在我國，中客團都是一條龍，台灣人到底賺到什麼錢？是吃肉還是喝湯？那樣的湯湯水水是會養大彼岸中國的商人抑或是我們這邊的業者？

不照中國要求喊口號，就斷奶！

也許會有更大衝擊，也許旅店，也許遊覽車、藝品店等，都會再走上街頭，告訴社會，面臨困境，當初，在中國開放到台灣旅行時，這樣的苦果就已結下。

是不是要考慮轉型？拓展東南亞的客源，加強向日本、韓國推銷文化民俗深度旅遊。

台灣的旅遊會被中國掐死，你相信？（資深記者黃明裕）

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