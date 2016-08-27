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〈南部〉屏東地政申辦查詢 APP全掌握

2016-08-27

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為讓地政業務申辦更便利、查詢管道更多元，縣府推出「屏東縣地政i服務」手機APP，以及便利超商申領地政謄本資料服務，鄉親隨時可掌握申請進度。

縣長潘孟安表示，鑑於民眾經常關注地政各項申辦案件的處理過程及時限等問題，縣府重新檢討修正既有地政資訊查詢系統功能，並新增開發「屏東縣地政i服務」APP軟體供民眾下載使用，讓服務流程透明化。

地政處表示，以智慧型手機、平板電腦下載APP，查詢服務包含案件（如登記案件、測量案件、測量移案登記案件）辦理情形、公告現值及公告地價、土地段代碼查詢、案件推播通知、最近的地政服務相關據點資訊，及地圖位置參考資料等；啟動推播通知，能在申辦後收到通知，若被人冒名申請，就能立刻獲知，立即因應。

此外，縣府並推出便利超商申領地政謄本資料服務，民眾使用自然人憑證，在全國近一萬家便利超商均可申領；潘孟安在「屏東縣地政i服務」APP發表會上，同時示範如何在超商申請地政謄本，鼓勵民眾多加利用。

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  • 縣長示範在超商申請地政謄本。（記者羅欣貞攝）

    縣長示範在超商申請地政謄本。（記者羅欣貞攝）

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