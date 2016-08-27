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〈南部〉校長請假1年 南州國中家長抱怨

2016-08-27

〔記者陳彥廷、羅欣貞／屏東報導〕南州國中校長請假一年，二名主任代理校長苦撐，其中一人更因負荷過大而病倒，下週即將開學，家長抱怨學校長期群龍無首，狀況不穩定，質疑縣府漠視偏鄉孩子受教權利。

教育處指派黃彗瑄代理校長

南州國中原任校長林錦岑去年暑假後因重病請假一年，先由教務主任陳威志代理校長，除要上課還要運作校務，蠟燭兩頭燒，半年後竟也病倒，另一位主任接著代理校長直到今年八月，下週開學後，教育處指派新任的代理校長黃彗瑄處理校務。

究竟還要代理多久？該校家長認為，原任校長長期請病假，縣府教育處就要有應變措施，讓學校回復正常編制，避免三百名學生受教權受影響。

縣府教育處副處長許沛祥說明，林錦岑派任一年後，因為生病，自一○四學年度起請病假，原請假半年，後來再請半年，不是辭職，也不是去職，職務仍在，依照規定，無法派任正式校長；依慣例請學校主任代理，但主任也因健康因素無法繼續代理，教育處於是依規定從一○五學年起派任曾經擔任過校長或具有校長資格者代理。

許沛祥說，新的代理校長黃彗瑄是屏縣儲備國中校長，擔任主任的經驗豐富，也是一○三學年校長考試的第一名，已經儲備兩年，學經歷豐富，請地方多給她鼓勵，也多給她機會，教育處也會隨時給予支援。

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  • 縣府教育處派任黃彗瑄代理南州國中校長。（記者陳彥廷攝）

    縣府教育處派任黃彗瑄代理南州國中校長。（記者陳彥廷攝）

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