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〈南部〉重現生態 萬金水圳變濕地公園

2016-08-27

原被佔用種檳榔 預計下月完工

〔記者邱芷柔／屏東報導〕萬金耶誕季每年吸引大批遊客朝聖，萬金社區發展協會為呈現在地亮點，計劃恢復在地水圳昔日風華，在水保局協助下，原本種滿檳榔的萬金分水圳，變成適合遊憩的濕地公園，協會表示，濕地公園重現萬金早年生態風光，希望讓遊客耳目一新。

發展協會表示，萬金社區背倚大武山，地下水資源豐沛，早年常見到天然湧泉，由於萬金水圳區域長期疏於管理，青草如茵的公有綠地逐漸被私人栽植的檳榔取代，協會將努力恢復過去景象，讓遊客深入萬金，認識在地環境。

增設聖母像許願池 連結萬金聖殿

位於萬金聖母聖殿後方的萬金濕地公園，佔地約一千平方公尺，從聖殿步行到溼地公園僅需五分鐘就能抵達，濕地公園在今年七月開始動工，預計在九月底前就能完工，未來除了在現場可以看見關於水圳的導覽簡介，公園中也增設了一處聖母像許願池，與萬金聖殿連結，提供多元的遊憩路線。

協會成員潘慈然指出，早年萬金水圳還能見到許多青蛙、土虱、泥鰍等生物，但隨著檳榔園林立，水圳遭佔用，這些景象漸漸消逝，所幸在水保局協助下，透過濕地公園逐漸把豐富的生態找回來。

協會表示，萬金耶誕季從二○一一年開始舉辦，每年為萬金帶來可觀人潮，今年除延續繽紛熱鬧的耶誕活動，也將透過社區營造，讓遊客感受不同以往的萬金魅力。

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  • 萬金濕地公園即將完工。（記者邱芷柔攝）

    萬金濕地公園即將完工。（記者邱芷柔攝）

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