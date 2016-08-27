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〈南部〉各有特色 5實驗教育學校啟動

2016-08-27

〔記者張存薇／台東報導〕下星期一就要開學了，台東縣初鹿、關山國中與富山、土坂、南王國小將試辦學校型態實驗教育，縣長黃健庭與五所學校校長昨天舉辦啟動儀式，誓言攜手打拚孩子與台東的未來。

教育處長劉鎮寧指出，台東縣指定五所國中小在一○五學年試辦、一○六年正式啟動，其中初鹿夢想家實驗學校、關山夢想家實驗學校將辦自造者與程式語言設計，並依學生興趣分組教學，未來會分手工藝、3D列印與機器人、程式設計三組課程上課，同時也聘請外籍教師強化英語能力。

卑南鄉富山國際實驗學校將推動學校國際化，劉鎮寧說明，重點包括國家認同與區域關係，將加強東北亞、東南亞等國際教育，其中英語也會向下從幼兒園開始授課。達仁鄉土坂VUSAM文化實驗小學、台東市南王PUYUMA花環實驗小學則將兼顧文化深耕、學力扎根。

劉鎮寧指出，學生人數減少，未來必須經過混齡化教學後，學校人數持續減少，才會裁併校，混齡教學是未來各學校都要面臨的課題，土坂、富山兩校亦將融入部分課程混齡實驗教學，原本一至六年級學制將調整為低、中、高三個年段。

黃健庭表示，台東縣甚至是台灣都面臨全球化趨勢，希望透過實驗教育，為台東找到出路，也能培養出具競爭力的孩子。

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