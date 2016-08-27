〈南部〉關山圳頭祭 小蛇也來跑水

2016-08-27

〔記者王秀亭／海端報導〕台東農田水利會昨天在關山圳進水口舉辦聯合圳頭祭，並重現早期圳溝開通時的「跑水」，未料開跑時，發現一條小蛇在水中，意外成為跑水的一員，水利會會長羅應鑑等人在導水路向前衝，小蛇也一起往進水口方向流去，羅應鑑說，今年水量特意加大，一行人因為水深，腳有阻力跑得比去年慢，並非受到水中有蛇影響。

為使關山圳灌溉的農田用水順暢，台東農田水利會每年農曆七月結合地方機關，舉辦聯合圳頭祭，昨天上午由鹿野鄉源聖宮主祀玄天上帝出巡坐鎮關山圳進水口，羅應鑑擔任祭典主獻官，與地方首長及水利會人員依古禮獻禮祭祀；由於進水口設於海端鄉，在地布農族人也受邀，由耆老胡金娘等人進行布農族祈福儀式。

隨後羅應鑑帶領跑水者到進水口前方的導水路準備跑水，一切就緒後，竟發現水中有蛇，傳說中蛇是玄天上帝的坐騎之一，擔任祈福祭拜儀式的源聖宮主祀就是玄天上帝，廟方認為是上天派來與會，未特意驅離，僅待疑為眼鏡蛇的小蛇爬上牆壁後，即開始放水，一行人在司儀一聲令下，展開兩百五十公尺的跑水路程。

才爬上牆壁的小蛇被放水後的水流又帶入水中，此時羅應鑑等第一批跑水者已向前衝出一段距離，後方一批跑水者驚見蛇又回到水中，只好一路在後方作伴，慢速抵達終點。

羅應鑑指出，百年前，先民冒著生命危險進入凶險湍急的河川攔水築堤，引水灌溉農田，在水圳開通時，最後一人必須盡速跑離水道，以免被大水吞噬，稱為「跑水」，後來演變為當新建灌溉溝渠完成時，通水前會招募懂水性、肯犧牲的青壯年，下溝渠跑給水追，將水由閘門引入新圳道，用意是引領「水神」水流方向，由於任務危險，許多跑水者因此喪命。