〈南部〉恢復台東市容 縣府強拆破損招牌

2016-08-27

新設招牌須符合法令 提出申請

〔記者張存薇／台東報導〕尼伯特颱風七月初重創台東市區，仍有許多破損招牌高掛，縣府昨天僱工開始強制拆除，縣長黃健庭表示，將以四十五天完成拆除主要街道危險、破損招牌，他也提醒民眾，新設招牌必須符合相關法令規定，也要依法向建設處提出申請，縣府亦提出獎勵，明年二月底前申請掛設招牌，民眾可免付一千元規費。

尼伯特颱風七月初宛若轟炸台東市區，部分商家因排不到大型吊車、找不到工人、或還未設新招牌，舊有破損招牌持續高掛空中，影響市容、也有公共安全疑慮。

黃健庭表示，未來希望商家招牌更有設計感、更安全、也要符合相關法規定，包括平面式或側懸式招牌都有一定大小規範，而新設招牌都必須向建設處提出申請，若未申請、尺寸又超過規定，未來會嚴格要求符合法令規定或開罰。

他強調，為了鼓勵民眾一起改善台東市容，即日起至明年二月，向建設處提出新設招牌申請者，免收一千元規費，而縣府亦有訂出輔導辦法，願意加入且使用設計師設計較小尺寸招牌者，每面最高可補助兩萬元。

建設處長吳慶榮表示，下週起將有三組人員同步拆除招牌，將依序拆除中華、正氣、新生、更生等主要道路破損、危險招牌，預計超過千面。