〈南部〉辦道教祈福法會 達仁原鄉有異見
挨批不尊重地方傳統、信仰
〔記者陳賢義／台東報導〕為庇佑鄉民，達仁鄉計畫由在地道教人士籌畫舉辦「祈福法會」，公所函文各部落踴躍參與，消息傳出惹異議，有教育界人士怒斥公所不尊重地方傳統和宗教信仰，離譜又突兀；鄉長王光清表示，舉辦法會是為了替鄉民祈福，庇佑事業順利，經開會多位部落頭目和祭師都非常樂意參加，法會將會如期舉行。
「為什麼要辦法會，真的太好笑了！」古姓鄉民聽聞公所函知各部落將以道教祭儀舉辦法會，還邀請頭目、祭師共同參與，表示此舉令人發噱又惱火，強調除了傳統信仰外，一般鄉民大都信奉天主教和基督教，舉辦法會不僅違背傳統，也與地方宗教信仰悖離，不明白公所為何執意為之。另有教育界人士忍不住怒斥，指稱達仁鄉幾乎都是排灣族人，天主教和基督教是主要宗教信仰，公所辦理法會的發想從而何來，教人不解。
「在排灣族傳統區塊舉辦法會，真的太諷刺了」土坂部落包氏家族祭師「Kuljekulje（庫禮禮）」說，昔日不論是慶典或祭儀，都是以傳統儀式祈福，公所發函邀請各部落頭目和祭師參加法會不妥適。雖然每個人都有其信仰自由，但排灣族人的傳統信仰就是「祖先」，而頭目和祭師則是各族群領袖，理當以傳統信仰為主，出席法會四不像，而且祈福也不一定要用道教形式。
鄉長︰尊重地方 將再宣傳說明
本身也是排灣族的王光清說，舉辦法會是為了替全鄉祈福，庇佑鄉民平安及事業順利，而且法會支出並未動用公帑，而是由數位道教人士籌畫，昨也開會召集南田、台坂、土坂、安朔、新化、森永等部落族人研商，多數人均表贊同，尊重地方意見，會再進一步宣傳及說明；法會籌備時間約需三個月，時間未定，但會如期舉行。
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