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〈台北都會〉另家分校 涉以補習班立案招收幼童

2016-08-27

〔記者郭逸／台北報導〕「Elite’s國際蒙特梭利幼兒園」除至善園分校爆出虐童及無照營運等爭議，市議員何志偉更發現，北投分校以補習班名義違法經營幼兒園，招收學齡前幼童，還將幼童學籍掛在該園已立案為幼兒園的大直分校，詐領幼兒補助；此外，北市近四年有九家無照經營業者及六十八位無照教師，教育品質備受質疑。

教育局表示，一旦接獲通報，就會稽查無照經營的業者。根據規定，教育部會提供私立幼兒園補助款，每一位五歲以下幼兒就讀私立學校，即補助園方一萬五千元；而北市「助妳好孕」措施則會補助園方兩千五百四十三元，累積共十六萬餘元不當收款，業者已全數繳回。

Elite’s國際蒙特梭利幼兒園北投分校，二○○四年立案為「格智文理補習班」，但經教育局調查，該分校違法經營幼兒園，更將其中八名幼童的學籍轉至大直分校，詐領幼兒補助。

業者則發出聲明，矢口否認北投分校違法，要求「有心人士」不要無故抹黑。

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