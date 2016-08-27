〈台北都會〉家長泣訴︰無照幼兒園虐童
2016-08-27
〔記者郭逸／台北報導〕市議員何志偉接獲家長陳情，指位於北投山區的「Elite’s國際蒙特梭利幼兒園」，提倡生活教育型塑人格，但該園的至善園分校教師今年起被檢舉毆打十三名學齡前兒童，園方竟不聞不問；調查發現該分校無照經營、毆童教師無照執業，何昨與家長代表控訴幼兒園喪盡天良，要求市府徹查。
教局裁罰36萬元 業者否認不當管教
教育局學前教育科股長蔡秋珍表示，教育局曾於六月十六日及六月廿日，前往Elite’s國際蒙特梭利幼兒園至善園分校稽查，卻不得其門而入，但從受傷孩童家長提供的資料，確定園方教師虐童，依《兒少法》裁處幼兒園負責人十八萬元、至善園分校十八萬元，共卅六萬元。
Elite’s國際蒙特梭利幼兒園在北市有大直、內湖、北投及至善園分校，每月收費兩萬元；但至善園分校今年中爆發虐童事件，突然從分校改為籌備處。家長代表尹小姐昨泣訴至善園分校十三名幼童陸續出現皮膚紅腫及瘀青，更嚷著︰「Amy老師打我。」
尹小姐指控，虐童的Amy老師於午休結束時，將孩子從睡袋裡「倒出」，若飯粒掉到地上，就把孩子的頭壓在地上撿拾，甚至將哭鬧的孩子關在空無一人的房間。
園方則發出聲明，強調老師絕對沒有不當管教，更控訴家長惡意向學校求償未果，公開污衊園方名譽。
何志偉進一步調查發現，Elite’s國際蒙特梭利幼兒園至善園分校無照經營，毆童的Amy老師也無照執業，「黑機關、黑老師」，孩子的教育毫無保險。
社會局表示，九月中旬會邀集法官和社教領域老師，若確實不當管教，就會依法裁罰。
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