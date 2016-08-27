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〈台北都會〉種下美麗希望 平溪復育豔紅鹿子百合

2016-08-27

〔記者林欣漢／新北報導〕開學日將至，農業局昨安排平溪居民與平溪國小師生，在校園種下瀕臨滅絕的豔紅鹿子百合，農業局長李玟說，目前已有在地居民組成復育志工，加上小朋友等生力軍，要重現家家百合、戶戶豔紅的榮景指日可待。

農業局指出，豔紅鹿子百合為台灣特有種，僅分布在新北市、基隆臨海及內陸海拔兩百至六百公尺山區，因花朵豔麗而有「天使的翅膀」、「峭壁的精靈」等雅稱，極具觀賞價值；但遭人為濫採、破壞棲地，越來越稀少珍貴，被列為嚴重瀕臨滅絕的珍貴植物。

市府十年前開始推動復育工作，期望以天燈聞名的平溪，也能成為百合的故鄉；但因保育觀念仍未落實，多數復育的植株及苗株還是被人盜採，新生的速度仍抵不過消失的快，目前野生植株數量不到一千株。

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  • 豔紅鹿子百合花朵豔麗，有「天使的翅膀」、「峭壁的精靈」等雅稱。（記者林欣漢攝）

    豔紅鹿子百合花朵豔麗，有「天使的翅膀」、「峭壁的精靈」等雅稱。（記者林欣漢攝）

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