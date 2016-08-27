〈台北都會〉烏來復原 泰雅文化祭迎遊客
2016-08-27
〔記者翁聿煌／新北報導〕烏來區「一○五年泰雅文化祭」昨在烏來綜合運動場開幕，泰雅族大頭目林英鳳率同長老們，循古禮繞著象徵祖厝的草屋和樹木，並向祖先獻祭肉和酒，祈求祖先庇佑；市長朱立倫也到場致意，他指出，去年蘇迪勒颱風造成烏來地區的災情已復原完畢，「烏來準備好了！」邀請遊客回來烏來，享受溫泉和森林浴。
烏來區長高富貫說，烏來去年受到蘇迪勒颱風重創，烏來老街、溫泉業者及部落都受到相當程度的損害。區公所為求加速復建，讓居民和商家休養生息，去年停辦一年一度的烏來泰雅文化祭；今年大部分復建工作已完成，烏來地區民眾也以「為自己打氣加油」的心情舉辦文化祭，希望民眾再度來烏來觀光旅遊及賞花、泡溫泉。
泰雅文化祭呈現泰雅傳統原始風貌，包含傳統的射箭、揹婚、鋸木頭、撒網捕魚等競技比賽，以及泰雅傳統舞蹈競賽，也有傳統手工藝品及泰雅風味美食展售；主辦單位安排趣味性的文化體驗活動，如製作醃肉、泰雅串珠ＤＩＹ、編織製作、杵臼搗米、泰雅文面、馬告創意產品體驗等。
朱立倫昨到場致意，並參加泰雅文化祭的祈福祭典，他隨著大頭目林英鳳步入運動場中央，繞著象徵祖先的木屋，並與長老們圍著樹木、向祖先獻祭酒肉，祈求祖靈庇佑族人平安豐收。
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