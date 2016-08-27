〈台北都會〉福和橋孔偏低 2個月卡3車
2016-08-27
〔記者翁聿煌／新北報導〕永和區福和橋下環河東路橋孔高三．九公尺，連續兩個月有三部貨櫃車卡在橋下，不僅毀損樑柱，也擔心影響結構安全，議員陳鴻源昨天邀集工務局、交通局等單位現場會勘研商，決定加設ㄇ型限高鐵架，避免大型貨櫃車再誤闖。
警示牌效果不佳 將加設ㄇ型限高鐵架
福和橋永和區側下方為東西向的環河東路三段，近來連續發生貨櫃車行經時，未注意道路旁的限高提示，結果出現貨櫃上方卡到橋樑下緣的驚險畫面。由於福和橋下方沒有橋墩，是靠橋面下的格狀結構物支撐，連續遭貨櫃車撞擊破損，民眾擔心影響橋樑安全。
陳鴻源接獲民眾反映，昨天邀集工務、交通局等單位到現場會勘；養工處橋樑隧道維護科長黃茗宏說，要提供大型貨櫃車通行，以四．六公尺高度為佳，但福和橋下橋孔高度只有三．九公尺，交通局才會在兩側豎立告示牌，提醒駕駛人注意車輛限高。
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