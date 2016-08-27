〈台北都會〉新北檢出首例 林口酪農乳品藥物殘留超標
2016-08-27
〔記者何玉華、謝武雄／綜合報導〕新北市動保處每年例行檢測酪農場生產乳品有無藥物殘留，八月十六日檢出林口區一家酪農戶生產的乳品，殘留康黴素（Kanamycin）超量，複驗後確定違規，動保處將依動物用藥品管理法開罰三萬至十五萬元，並將檢驗結果通報下游乳品流向的桃園市衛生局追蹤。
桃園衛生局：檢驗數據有落差
桃園市政府衛生局昨天派員前往乳品製造工廠查看，初步發現工廠針對乳品都有檢驗且數據合格，檢驗的數據也有公信力，為何會與新北市抽查數據有這麼大的落差，原因還要調查。由於出問題的乳品是在七月中旬供貨，如今早就被民眾喝下肚，桃園市政府只能就如今市售的乳品抽樣檢驗。
動保處長陳淵泉表示，七月抽驗乳品，八月十六日檢驗結果出爐，發現有藥物殘留，隨即對保留的樣本進行複驗，確認康黴素殘留超量，也再次前往牧場採集生乳檢驗，則是合格。過量的康黴素會使人聽力受損，不過，這是第一次抽驗到藥物殘留，除了管制移動，也確認複驗合格才出貨，流入市面的數量有限。
陳淵泉指出，康黴素是治療乳牛的乳房炎，酪農戶必須依照動物用藥品規定及獸醫師處方箋使用，乳品出廠前應依規定停藥。牧場負責人表示，應是工作人員誤將治療中乳牛擠出的乳品，污染到正常出廠的乳品，目前已全面改善流程。
陳淵泉說，每年例行檢查並未發現有酪農乳品藥物殘留超標的情形，此為首例；目前已將該酪農戶列入重點管理戶。
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