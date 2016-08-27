〈台北都會〉遭二度徵收 居民怨情何以堪
記者張安蕎／專題報導
使用客家文創園區第二期計畫土地的民眾，有部分是原墾戶，部分則是十多年前因縣府開發北大特區、福高等，被迫離開家園，在此落腳，如今又遭二度徵收，不僅無法負擔高額使用費，又再度面臨無家可歸的窘境，居民大喊「情何以堪！」
居民曾正嘉表示，家中長輩自日治時期，就胼手胝足地將無法種植的河川地，整理為農田，國民政府來台後才劃定為國有地，繳租超過三十年，且政府片面解約時，並未通知他們離開，理所當然居住至今。政府未比照第一期計畫，加發土地改良物救濟金，只發放微薄的地上物補償費，全家二十人恐因此流離失所，「怎可只圖利第一期的居民？」
農民白松傑表示，父母早期跟政府租了一塊三分地墾荒，「這塊土地撫養我們長大，我老媽八十幾歲了，到現在還每天去種菜，政府的差別待遇，讓她感受很深！」若追討五年使用費，這塊地要罰一百多萬，政府發的地上物補償金卻僅十多萬，價差太多，不符比例原則。
也有農民主張，若僅依地上物價值發給補償，貧瘠的農田不如工廠出租給人拿得多，有失公平；更有民眾指出，與園區相近的三鶯部落居民，來的時間不比他們早，政府卻出錢幫他們蓋新家、申請國有地，合理性何在？
對此，客家局副局長陳晉業強調，一切均是依法行政，已針對使用人的需求做成紀錄，會持續溝通、協商。
議員蘇有仁表示，市府無明文規定「不得」核發土地改良物救濟金，應比照第一期工程發給救濟金、不收取五年使用費，才能稍解居民被趕離家園的困境。議員林銘仁則建議，原墾戶在此長期耕種並改良土地，有所貢獻，應針對原墾戶發放土地改良物救濟金。
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標題：〈台北都會〉遭二度徵收 居民怨情何以堪
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