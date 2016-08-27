〈台北都會〉徵收費談不攏 客家文創園區停擺
記者張安蕎／專題報導
市府欲在三峽打造「北台客家文創園區」，未料約五公頃大的國有土地上，長期有工廠、農民使用，導致工程延宕多年無法執行，為收回土地，市府擬發放約九千六百萬元的地上物補償費，但使用人要求加發「土地改良物救濟金」，需再編列約九千萬，雙方僵持不下，至今已調解至少五次，仍難以取得共識。
客家局：持續協調 但不排除強制拆遷
客家局副局長陳晉業表示，客家局一直釋出善意溝通，若占用戶願意配合，可加發一筆自動搬遷獎勵金，若協調破局，市府可依法提告詐欺，並追討五年使用費，也不排除強制拆遷，近期內便會再召開協調會，盼今年底前先收回農地施工，再依序處理工廠及住家。
客家局自民國九十六年即規劃將○．八公頃的三峽客家文化園區，擴建為「北台客家文創園區」，第二期工程約五公頃大，預計蓋一座可容納千人的室內劇場、敬字亭、田園區、露營區及人事處等，結合周邊鶯歌陶瓷博物館、三鶯藝術村等地，發揮觀光效益，預計五年後完工，建設經費約八億。
二期地使用人 要求加發土地改良物救濟金
第二期土地早期是河川新生地，民國四十二年起，政府與原墾戶訂立契約，只要繳租金就可合法耕作，民國七十九年政府廢止租約，卻未嚴格禁止使用此地，有的人繼續耕作，有的人則做起免錢生意，違法將土地轉租、轉讓，蓋成鐵皮工廠營利。
統計占用人達二十一位，其中鐵皮屋十一間、住家兩間，其餘為農地。市府擬依據地上物價值發放拆遷補償費，總額約九千六百萬，但使用人主張，民國八十八年開發第一期工程時，還加發了一筆「土地改良物救濟金」，第二期工程應比照前例標準，給予相同補償。
客家局則主張，縣府時代為了加速開發，加上預算充裕，才在收回第一期土地時，加發「土地改良物救濟金」，但民國九十年起，縣府即取消此政策，升格後，亦無法源依據可發放河川地的「土地改良物救濟金」，目前財政困難，就連地上物補償費，都必須逐年編列才得以到位，無力再支出約九千萬救濟金。
看更多！請加入自由時報粉絲團
市府欲在三峽打造「北台客家文創園區」，未料約五公頃大的國有土地上，長期有工廠、農民使用，導致工程延宕多年無法執行，為收回土地，市府擬發放約九…
- 周美青是「兆豐門神」？ 金溥聰：憑空虛構
- 獨家》雪隧10年牆面滿佈裂縫 通勤民眾心驚驚
- 微小說 不存在的青蛙
- 精品讀時 首現中文之美
- 台北青少年桌球公開賽》長崎美柚3訪台 目標冠軍和珍奶
- 再扯退賽挨罵 謝淑薇刪文改道賀
- 林志祥 挑戰單季10轟
- 邱素貞瑜伽倒閉 團訟受理到月底
- 周董投籃狂電林書豪 萌的咧
- 兆豐銀紐行查帳報告 董事罵到快下班
- 土耳其第3座博斯普魯斯大橋啟用
- 宋芸樺示範保養 可達鴨上身
- 花蓮市長補選今投票 決勝終點戰 藍綠大拚場
- Oh My God踩宗教地雷 玖壹壹滅火切割
- 雙北福地宅價差顯著 平價也有好屋
- LPGA加拿大女子公開賽》第一回合遇雷雨 崔琦拉暫居首
- 162 EAST 忠孝東路門牌 精品小豪宅
- 交戰半世紀 菲政府、共黨協議停火
- 百年兆豐 螺絲全鬆
- 舒米恩入選公視董事 華視4千萬爛帳難追
- 香奈兒麥田芳登 搖曳登台─香榭麗舍大道到兩廳院 20萬株麥穗微風徐徐 金黃閃動 麥香陣陣
- Fed是否升息態度開放 歐股收紅
- 傳奇教頭 陳保泉猝死
- 自由廣場》資安之名 歧視之實
- 觀光局多元行銷 開發來台客源
- 遏止Uber違規營業 政院將重罰、追稅千萬
- 朋友報金喜 陳葦綾反應爆笑
- 孫浩俊脫內褲救柳演錫 「基」情四射
- 27年患7種癌／76歲嬤樂觀抗癌 連過7關
- 課審會學生代表 自辦研習課程拚增能成長
- 財劃法修正下月出爐 減債怠惰祭重罰
- 自由談》美國人送給小英的大禮
- 李晏榕：討黨產非整肅 是民主化發展
- 高山峰半年練成狠腳色
- 再見瓦城國際海報 柯震東好藝術
- 自由廣場》上海部長 台北公安
- 李榮浩台北拚房事 蜜煲楊丞琳靠默契
- 肯亞選手滯留里約 竟住貧民窟
- 打傷急診護理師 一家5口被訴
- 離譜兆豐銀！巴拿馬分行６年前就涉洗錢
標題：〈台北都會〉徵收費談不攏 客家文創園區停擺
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email