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〈台北都會〉徵收費談不攏 客家文創園區停擺

2016-08-27

記者張安蕎／專題報導

市府欲在三峽打造「北台客家文創園區」，未料約五公頃大的國有土地上，長期有工廠、農民使用，導致工程延宕多年無法執行，為收回土地，市府擬發放約九千六百萬元的地上物補償費，但使用人要求加發「土地改良物救濟金」，需再編列約九千萬，雙方僵持不下，至今已調解至少五次，仍難以取得共識。

客家局：持續協調 但不排除強制拆遷

客家局副局長陳晉業表示，客家局一直釋出善意溝通，若占用戶願意配合，可加發一筆自動搬遷獎勵金，若協調破局，市府可依法提告詐欺，並追討五年使用費，也不排除強制拆遷，近期內便會再召開協調會，盼今年底前先收回農地施工，再依序處理工廠及住家。

客家局自民國九十六年即規劃將○．八公頃的三峽客家文化園區，擴建為「北台客家文創園區」，第二期工程約五公頃大，預計蓋一座可容納千人的室內劇場、敬字亭、田園區、露營區及人事處等，結合周邊鶯歌陶瓷博物館、三鶯藝術村等地，發揮觀光效益，預計五年後完工，建設經費約八億。

二期地使用人 要求加發土地改良物救濟金

第二期土地早期是河川新生地，民國四十二年起，政府與原墾戶訂立契約，只要繳租金就可合法耕作，民國七十九年政府廢止租約，卻未嚴格禁止使用此地，有的人繼續耕作，有的人則做起免錢生意，違法將土地轉租、轉讓，蓋成鐵皮工廠營利。

統計占用人達二十一位，其中鐵皮屋十一間、住家兩間，其餘為農地。市府擬依據地上物價值發放拆遷補償費，總額約九千六百萬，但使用人主張，民國八十八年開發第一期工程時，還加發了一筆「土地改良物救濟金」，第二期工程應比照前例標準，給予相同補償。

客家局則主張，縣府時代為了加速開發，加上預算充裕，才在收回第一期土地時，加發「土地改良物救濟金」，但民國九十年起，縣府即取消此政策，升格後，亦無法源依據可發放河川地的「土地改良物救濟金」，目前財政困難，就連地上物補償費，都必須逐年編列才得以到位，無力再支出約九千萬救濟金。

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  • 客家文創園區第二期土地早期是河川新生地，有農民在此長期耕作。（記者張安蕎攝）

    客家文創園區第二期土地早期是河川新生地，有農民在此長期耕作。（記者張安蕎攝）

  • 客家文創園區對面的鐵皮工廠均是違建，為收回土地，市府擬發放地上物補償費。（記者張安蕎攝）

    客家文創園區對面的鐵皮工廠均是違建，為收回土地，市府擬發放地上物補償費。（記者張安蕎攝）

  • 客家局自民國九十六年即規劃將○．八公頃的三峽客家文化園區，擴建為「北台客家文創園區」，但因土地收不回，工程延宕至今。（記者張安蕎攝）

    客家局自民國九十六年即規劃將○．八公頃的三峽客家文化園區，擴建為「北台客家文創園區」，但因土地收不回，工程延宕至今。（記者張安蕎攝）

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徵收費談不攏 客家文創園區停擺

市府欲在三峽打造「北台客家文創園區」，未料約五公頃大的國有土地上，長期有工廠、農民使用，導致工程延宕多年無法執行，為收回土地，市府擬發放約九…

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